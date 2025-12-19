Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ngỡ ngàng cặp hồng được bán với giá kỷ lục 187 triệu đồng

Phiên đấu giá đầu tiên của thương hiệu hồng Tenka Fubu do tỉnh Gifu (Nhật Bản) phát triển đã được tổ chức tại một chợ bán buôn ở thị trấn Toyoyama (tỉnh Aichi).

Hai quả hồng được bán với giá cao kỷ lục. (Ảnh: JA-GIFU)

Tại phiên đấu giá, một cặp hồng Neo Sweet đã được bán với mức giá cao kỷ lục, lên tới 1,11 triệu yên (tương đương 187 triệu đồng), chưa tính thuế. Kỷ lục trước đó là 1 triệu yên cho hai quả.

Giống hồng Neo Sweet được tỉnh Gifu phát triển từ năm 2015. Những quả hồng New Sweet đạt tiêu chuẩn nhất định sẽ được gắn nhãn mác thương hiệu Tenka Fubu. Thương hiệu này là từ đồng âm với con dấu mà lãnh chúa Oda Nobunaga sử dụng vào cuối thế kỷ 16.

Hồng Tenka Fubu được chia thành ba hạng, tùy thuộc vào chất lượng. Những quả hồng được đấu giá lần này được xếp vào hạng cao cấp nhất, rất ngọt.

Hàm lượng đường trong những quả hồng này cao hơn hàm lượng đường trung bình của giống hồng fuyu-gaki.

Theo Minh Hạnh

Nguồn: [Link nguồn]

-19/11/2025 19:41 PM (GMT+7)
