Ngỡ ngàng cặp hồng được bán với giá kỷ lục 187 triệu đồng

Hai quả hồng được bán với giá cao kỷ lục. (Ảnh: JA-GIFU)

Tại phiên đấu giá, một cặp hồng Neo Sweet đã được bán với mức giá cao kỷ lục, lên tới 1,11 triệu yên (tương đương 187 triệu đồng), chưa tính thuế. Kỷ lục trước đó là 1 triệu yên cho hai quả.

Giống hồng Neo Sweet được tỉnh Gifu phát triển từ năm 2015. Những quả hồng New Sweet đạt tiêu chuẩn nhất định sẽ được gắn nhãn mác thương hiệu Tenka Fubu. Thương hiệu này là từ đồng âm với con dấu mà lãnh chúa Oda Nobunaga sử dụng vào cuối thế kỷ 16.

Hồng Tenka Fubu được chia thành ba hạng, tùy thuộc vào chất lượng. Những quả hồng được đấu giá lần này được xếp vào hạng cao cấp nhất, rất ngọt.

Hàm lượng đường trong những quả hồng này cao hơn hàm lượng đường trung bình của giống hồng fuyu-gaki.