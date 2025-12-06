Những đại gia nghìn tỷ đứng sau chứng khoán VPS

Chứng khoán VPS được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Ngày 1/12 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ban hành quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho hơn 1,48 tỷ cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VPS (mã dự kiến: VCK), tương ứng quy mô vốn điều lệ hơn 14.823 tỷ đồng. Thời gian giao dịch chính thức trên sàn HoSE dự kiến trong tháng 12/2025.

Trước đó, VPS đã hoàn tất thành công đợt IPO với 202,31 triệu cổ phiếu chào bán cho 19.693 nhà đầu tư. Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, công ty thu về 12.138,6 tỷ đồng, trong đó khoảng 10.888 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay margin, 900 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực (kế hoạch giải ngân từ 2025 đến 2027). Tại mức định giá 60.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường của Chứng khoán VPS đạt hơn 88.938 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp lọt top các công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn HoSE.

Ông Nguyễn Lâm Dũng lọt Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau khi VPS IPO thành công

Sau khi hoàn tất IPO thành công, CTCP Chứng khoán VPS (VPS) có sự điều chỉnh nhân sự cấp cao nhằm tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng. Cụ thể, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Lâm Dũng (sinh năm 1977) kể từ ngày 19/11/2025. Ông Dũng tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 8,7% vốn điều lệ. Việc thay đổi này nhằm đảm bảo Chủ tịch HĐQT không đồng thời kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Thay thế ông Dũng, ông Lê Minh Tài (sinh năm 1976) được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VPS với nhiệm kỳ 5 năm, hiệu lực từ ngày 19/11/2025. Ông Tài sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pennsylvania (Mỹ). Trước khi gia nhập VPS, ông từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao như: Giám đốc Quản lý Quỹ tại Temasek Holdings (Singapore), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Merita Capital Advisors, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025 – nơi hiện là cổ đông lớn nhất VPS với 39,9% vốn điều lệ. Với năng lực quản trị chiến lược và kinh nghiệm quốc tế, ông Tài được kỳ vọng dẫn dắt VPS bước vào giai đoạn tăng trưởng mới "VPS – The Next Chapter", tập trung vào chuyển đổi số, tối ưu trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững.

Chân dung đại gia nghìn tỷ đứng sau VPS

Về cơ cấu vốn sau đợt IPO, VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

Theo công bố, VPS ghi nhận hai cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần, gồm CTCP Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) nắm giữ hơn 591 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 39,9% vốn góp và ông Nguyễn Lâm Dũng nắm gần 129 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 8,7% vốn góp.

Với định giá 60.000đ/cổ phiếu trong đợt IPO vừa qua, khối tài sản được Saigon Capital do bà Lê Thu Minh (sinh năm 1979) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đang nắm giữ tại VPS có giá trị lên tới hơn 35.485 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết Saigon Capital thành lập năm 2008, dù đang nắm giữ khối tài sản có giá trị hàng chục nghìn tỷ tại VPS, tuy nhiên Saigon Capital có vốn điều lệ khá khiêm tốn chỉ 43,8 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Về tình hình kinh doanh, VPS công bố BCTC quý 3/2025 với lãi sau thuế hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Môi giới, cho vay và tài chính tiếp tục đóng góp phần lớn vào kết quả. Công ty lãi lũy kế 9 tháng gần 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 52% và thực hiện 73% kế hoạch năm.