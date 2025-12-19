Đội tuyển U22 Việt Nam được thưởng bao nhiêu sau chức vô địch SEA Games 33?

Loạt kỷ lục sau cuộc lội ngược dòng của U22 Việt Nam

Tối ngày 18/12, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra hấp dẫn và kịch tính với cuộc lội ngược dòng ấn tượng của đội tuyển U22 Việt Nam. Ở trận đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam có khởi đầu không tốt khi để chủ nhà Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-0 trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, những nỗ lực của U22 Việt Nam đã được đền đáp trong hiệp thi đấu thứ 2 với bàn thắng của Đình Bắc và Chool Thong Waris (phản lưới nhà) đã giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik san bằng tỷ số 2-2. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra, đội tuyển U22 Việt Nam đã có thể kết thúc trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức.

Bước vào hai hiệp phụ, Thanh Nhàn đã trở thành người hùng giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 để giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Đây là chức vô địch SEA Games lần thứ 3 của U22 Việt Nam trong 4 kỳ đại hội gần đây.

U22 Việt Nam có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước chủ nhà Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 - Ảnh Như Huy

Không chỉ giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV SEA Games 33, HLV HLV Kim Sang Sik cũng đi vào lịch sử bóng đá châu Á. Theo đó, ông là HLV đầu tiên giành chức vô địch ở AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.

Trước đó, hồi tháng 1, HLV người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai lượt trận trước Thái Lan (2-1, 3-2) để lên ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Tới tháng 7, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 Indonesia ngay trên sân khách và lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á. Giờ đây, sau khi giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games, HLV 48 tuổi đã kết thúc năm 2025 với thành tích hoàn hảo.

Trong khi đó, đây là kỷ niệm buồn với chủ nhà U22 Thái Lan. Cụ thể, với việc để thua U22 Việt Nam ở trận chung kết tối 18/12, lần đầu tiên sau 50 năm, kể từ kỳ SEA Games lần thứ 8 vào năm 1975, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan để tuột mất tấm HCV khi sắm vai chủ nhà.

Trước đó, Thái Lan luôn được xem là "pháo đài bất khả xâm phạm" mỗi khi đăng cai đại hội thể thao khu vực. Cụ thể, trong cả 4 lần làm chủ nhà vào các năm 1975, 1985, 1995 và 2007, bóng đá nam nước này đều thể hiện sức mạnh tuyệt đối để thâu tóm trọn vẹn ngôi vị cao nhất.

Bên cạnh nỗi buồn tại SEA Games 33, bóng đá Thái Lan lại ghi nhận thêm một dấu ấn đáng buồn trong năm 2025 khi không thể vượt qua bóng đá Việt Nam ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào.

HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá châu Á sau khi cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 - Ảnh Như Huy

ĐT U22 Việt Nam được thưởng khủng sau chức vô địch SEA Games

Không chỉ giúp bóng đá Việt Nam kết thúc năm 2025 với thành tích ấn tượng, cuộc lội ngược dòng trước Thái Lan để vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 cũng giúp đội tuyển U22 Việt Nam nhận được số tiền thưởng nóng khủng từ VFF và các nhà tài trợ.

Theo đó, ngay sau chiến thắng của U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam một tỷ đồng. Cùng với đó, một nhà tài trợ của VFF cũng thưởng cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik 500 triệu đồng cho chiến thắng trong trận chung kết trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

ĐT U22 Việt Nam nhận được thưởng nóng lớn sau chức vô địch SEA Games 33 - Ảnh Như Huy

Trước đó, U22 Việt Nam được VFF thưởng nóng 600 triệu đồng sau khi giành vé vào bán kết. Còn sau khi đội thắng U22 Malaysia ở bán kết và giành quyền vào chung kết, đội được thưởng thêm 500 triệu đồng.

Tổng cộng, VFF thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam 2,1 tỷ đồng cho hành trình săn HCV tại SEA Games 33. Còn với nhà tài trợ của VFF, ngoài số tiền 500 triệu đồng công bố thưởng cho đội sau khi giành HCV, đơn vị này từng tặng 500 triệu đồng cho hai đội bóng đá nam nữ Việt Nam trước thềm SEA Games.

Như vậy, với tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan, ĐT U22 Việt Nam nhận được tổng cộng 2,85 tỷ đồng thưởng nóng từ VFF và nhà tài trợ. Số tiền thưởng nóng U22 Việt Nam nhận được sẽ chưa dừng lại khi có nhiều mạnh thường quân đang chờ đội tuyển về nước để tiếp tục trao thưởng.

Cùng với đó, đội sẽ nhận được tiền thưởng giành cho HCV SEA Games theo quy định của ngành thể thao. Số tiền này là 45 triệu đồng/HCV: Ban tổ chức SEA Games trao cho U22 Việt Nam bao nhiêu HCV thì số tiền 45 triệu đồng này sẽ nhân lên tương ứng với số HCV đấy.