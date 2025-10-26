Sau 9 tuần tăng liên tiếp, vàng đã không thể duy trì đà đi lên khi thị trường chứng kiến một cú bán tháo dữ dội hôm thứ Ba, khiến giá giảm hơn 5% – mức giảm mạnh nhất trong 5 năm. Dù vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce, giá vàng đang hướng đến tuần giảm 3%, với mức giao dịch quanh 4.111 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, biến động quá lớn khiến khó xác định liệu đây đã là vùng đáy. Thị trường có thể cần thêm thời gian để tái cân bằng sau giai đoạn hưng phấn kéo dài. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng, đợt điều chỉnh này mang tính kỹ thuật nhiều hơn là phản ánh thay đổi về giá trị cơ bản của vàng.

Ai đứng sau “cơn sốt vàng” vừa qua?

Trong vài tuần gần đây, vàng trở thành tài sản “nóng” khi dòng tiền đầu cơ đổ vào mạnh mẽ. Lượng mua kỷ lục từ các quỹ ETF và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai nhỏ trên sàn CME cho thấy nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò lớn trong cú tăng 1.000 USD vừa qua.

Tuy nhiên, đà tăng dựa trên đầu cơ ngắn hạn này khó bền vững. Khi tâm lý hưng phấn chạm đỉnh, việc điều chỉnh là điều tất yếu. Dù vậy, xét trên nền tảng dài hạn, thị trường vàng vẫn đang trong giai đoạn tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 – một dấu hiệu cho thấy giá trị cơ bản của kim loại quý này vẫn vững vàng.

Tuần qua, nợ công của Mỹ chính thức vượt 38.000 tỷ USD – tăng 1.000 tỷ chỉ trong hơn 2 tháng. Đây là tốc độ tích lũy nợ nhanh nhất ngoài giai đoạn COVID-19, và gấp đôi so với mức tăng trung bình vào năm 2000. Cùng lúc đó, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ tiếp diễn, gây sức ép lên hoạt động kinh tế.

Theo các chuyên gia, gánh nặng nợ công ngày càng lớn sẽ tiếp tục kéo giảm tăng trưởng, đẩy lạm phát cao hơn và khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một “tấm khiên” bảo vệ sức mua. Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đang đối mặt với quỹ đạo nợ công không bền vững – yếu tố đã giúp vàng lập kỷ lục so với hầu hết các đồng tiền lớn trong năm nay.

Liệu vàng có còn hấp dẫn ở vùng giá 4.000 USD/ounce?

Dù thị trường rung lắc mạnh, giới phân tích cho rằng vàng vẫn “rẻ” nếu so với cổ phiếu Mỹ, vốn đang ở vùng định giá cao kỷ lục. Trong bối cảnh bất ổn kéo dài, những nhịp giảm sâu của vàng có thể tiếp tục thu hút lực mua bắt đáy.

Nếu đà biến động hiện nay lặp lại xu hướng ba năm qua, đợt điều chỉnh này sẽ ngắn và không quá sâu. Các chuyên gia cho rằng, vàng vẫn còn dư địa đi lên trong dài hạn, dù nhịp tăng tới có thể chậm hơn và bền vững hơn. “Với mức giá 4.000 USD, vàng chưa hề đắt – nó chỉ đang nghỉ lấy hơi,” một nhà phân tích nhận định.