Giá vàng và bạc hạ nhiệt sau chuỗi tăng lịch sử: Nguyên nhân vì sao?

Trong hai năm qua, thị trường kim loại quý đã ghi nhận mức tăng phi thường – hơn 149% kể từ tháng 10/2023. Riêng hai tháng gần nhất, một nửa mức tăng này đã diễn ra, phản ánh sức nóng hiếm thấy của cơn sóng đầu cơ.

Tuy nhiên, đầu tuần này, đà tăng đã tạm dừng khi cả vàng và bạc cùng điều chỉnh về các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Bạc rơi về mức thoái lui Fibonacci 38%, còn vàng cũng tiến gần ngưỡng tương tự. Các chuyên gia coi đây là đợt “chỉnh lành mạnh”, cần thiết để thị trường củng cố trước khi xác lập xu hướng mới.

Điều đáng chú ý là trong suốt 61 phiên giao dịch – từ 20/8 đến 20/10 – vàng và bạc đã lập chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp, điều cực hiếm trong lịch sử hàng hóa. Từ năm 1978 đến nay, vàng chỉ ba lần đạt thành tích này, và chưa bao giờ kéo dài sang tuần thứ 10 mà không có sự điều chỉnh.

Lịch sử nói gì về diễn biến của vàng sau những chuỗi tăng kéo dài?

Theo nhà phân tích tài chính kỳ cựu Eric L., mỗi khi vàng có chuỗi tăng trên 7 tuần liên tiếp, xác suất điều chỉnh trong giai đoạn sau gần như chắc chắn. Dữ liệu trong 25 năm cho thấy, sau khi chuỗi tăng kết thúc, giá vàng thường giảm trung bình 3,3% trong tuần đầu, 4,2% sau 4 tuần và tới 6% sau 10 tuần.

Khả năng giá giảm trong các giai đoạn này dao động từ 82% đến 100%, cho thấy tâm lý thị trường thường chuyển sang thận trọng sau những đợt tăng quá nóng. Tuy vậy, về dài hạn – sau khoảng một năm – mức sinh lời của vàng lại có xu hướng trở lại ổn định, phản ánh sức hút bền vững của kim loại quý trong môi trường kinh tế nhiều rủi ro.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vừa công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đạt 3,0% – thấp hơn dự báo 3,1%. Dù mức tăng hàng tháng vẫn ở 0,3%, con số “mát hơn” này phần nào giúp trấn an tâm lý lo ngại lạm phát kéo dài.

Tuy nhiên, thị trường không kỳ vọng nhiều thay đổi trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME Group, khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới chỉ giảm nhẹ – từ 98,3% xuống 96,7%. Nói cách khác, số liệu lạm phát mới chưa đủ mạnh để làm thay đổi hướng đi chính sách.

Cú điều chỉnh này đến từ đâu: Kỹ thuật hay yếu tố cơ bản?

Giới phân tích cho rằng, cú giảm của vàng và bạc trong tuần này chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật – chốt lời và tạm nghỉ – hơn là do sự thay đổi trong nền tảng kinh tế. Sau đà tăng mạnh, việc thị trường “xả hơi” là cần thiết để duy trì sức bền.

Khi nền giá ổn định, xu hướng tăng có thể trở lại, miễn là chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn theo hướng nới lỏng và lạm phát còn ở mức cao. Với triển vọng đó, nhiều chuyên gia xem đây là cơ hội “mua khi thị trường chỉnh”, hơn là tín hiệu của một chu kỳ giảm mới.

Dẫu vậy, các nhà đầu tư được khuyến nghị không nên quá lạc quan trong ngắn hạn, bởi các mô hình lịch sử đều cho thấy khả năng giảm nhẹ trước khi bước vào giai đoạn tăng bền vững tiếp theo.