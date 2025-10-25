Sáng 25-10, giá vàng nhẫn lại vượt vàng miếng SJC

Sáng 25-10, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 147,2 triệu đồng/lượng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Chênh lệch mua bán được các doanh nghiệp giãn rộng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào thấp hơn 500.000 đồng, trong khi vẫn bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán giãn rộng tới 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng mua vào – bán ra lần lượt là 147,8 – 148,8 triệu đồng, tức chỉ chênh nhau đúng 1 triệu đồng.

Trên thị trường tự do sáng nay, một số cửa hàng vàng giao dịch vàng miếng SJC mua vào 162 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng/lượng, cao hơn công ty vàng lớn trên 16 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết gần sát với giá vàng miếng, quanh 146,1 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 600.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng liên tục biến động những ngày qua

Một số công ty khác bán ra vàng nhẫn trơn bằng hoặc thậm chí cao hơn cả vàng miếng SJC. Như Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn thương hiệu riêng của doanh nghiệp này giá 149,2 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch mỗi lượng vàng nhẫn lên tới 153 triệu đồng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục dao động rất mạnh. Có thời điểm giá vàng rớt xuống chỉ còn 4.054 USD/ounce, trước khi phục hồi mạnh mẽ trở lại lên tới 4.136 USD/ounce.

Đóng cửa phiên cuối tuần, kim loại quý dừng ở mức 4.113 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu sức ép giảm trở lại trước áp lực chốt lời mạnh mẽ của nhà đầu tư, sau chuỗi tăng nóng liên tiếp.

Trong tuần qua, giá vàng đã mất khoảng 5% từ đỉnh, khi chứng khoán phục hồi trở lại, đồng USD cũng đi lên mạnh mẽ và những tín hiệu lạc quan hơn từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130,7 triệu đồng/lượng.