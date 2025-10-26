Con trâu màu "lạ" được trả 1,7 tỷ đồng, người đàn ông liền gật đầu bán

Thời gian vừa qua những con trâu được ra giá tiền tỷ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một con trâu bạch tạng từng được chủ nhân mang đến hội chợ bán với giá 1,7 tỷ đồng, có người thấy ưng liền rút tiền đưa trâu về ngay.

Hai chủ sở hữu mới của con trâu Duangphet đã đến Lễ hội trâu Uthai Thani lần thứ 10 để nhận con vật và đưa nó đến ngôi nhà mới tại Harley Buffalo Farm ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan.

Hai người đam mê trâu cho biết họ đã mua con trâu bạch tạng này để nhân giống nhằm giúp mở rộng số lượng loài trâu nước đặc biệt này.

Con trâu bạch tạng được bán với giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Theo Thethaiger chủ sở hữu trước đây của Duangphet ở Tik Kwai Thai house, tỉnh Kamphaeng Phet đã nhận được lời đề nghị thậm chí còn cao hơn cho con vật này, một con trâu nước bạch tạng đực hai tuổi. Tuy nhiên, người này đã chọn Chaiyong và Amarin từ Harley Farm vì ý định tốt của họ.

Chaiyong và Amarin có niềm đam mê với việc bảo tồn trâu nước và họ quyết tâm nhân giống Duangphet để tăng số lượng trâu nước bạch tạng. Ngay khi cặp đôi này nhìn thấy Duangphet lần đầu tiên, họ đã nghĩ rằng con trâu rất đẹp và muốn mua nó, họ nói.

Harley Farm đã đàm phán với Tik Kwai Thai house trong khoảng một tháng trước khi họ đồng ý bán Duangphet với giá 2,5 triệu baht (1,7 tỷ đồng), số tiền mà Chaiyon và Amarin đã trả bằng tiền mặt. Các đối tác từ Harley Farm đã hứa sẽ chăm sóc Duangphet chu đáo.

Một con trâu nước trưởng thành thông thường được nông dân Thái Lan sử dụng để cày ruộng sẽ bán với giá khoảng 50.000 baht (35 triệu đồng), tùy theo giống và kích thước.

Tại Thái Lan, trâu bạch tạng được đánh giá cao ở nhiều nền văn hóa vì sự quý hiếm và những huyền thoại gắn liền với chúng.

Từ lâu nay ở Thái Lan con trâu thường được coi là biểu tượng may mắn. Những con vật này đặc biệt có giá trị không chỉ vì màu sắc mà còn khả năng sinh sản.

Đây không phải lần đầu Thái Lan có con trâu bạch tạng được giao dịch tiền tỷ, trước đó từng có một con trâu bạch tạng khổng lồ được rao bán với mức giá lên tới 12 tỷ đồng, khiến dư luận và giới chăn nuôi cả nước xôn xao.

Được biết, tại Lễ hội trâu Uthai Thani Thai Buffalo lần thứ 12, chú trâu Ko Muang Phet của trang trại Morakot đã được chuyển nhượng cho trang trại Wanasuwan ở Chiang Rai, với mức giá kỷ lục 18 triệu baht (hơn 12 tỷ đồng).

Con trâu bạch tạng này gần 5 năm tuổi, được nuôi bởi anh Damrongsak, chủ trang trại Morakot ở tỉnh Phetchaburi, phía nam Thái Lan. Trong nhiều năm nó giữ danh hiệu trâu giống lớn hàng đầu Thái Lan, với vẻ đẹp nổi bật và cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn.

Chú trâu bạch tạng cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn. Ảnh: The Nation

Con trâu đặc biệt này thuộc giống trâu hiếm, toàn thân phủ lớp lông trắng hồng, đôi mắt đỏ đặc trưng của bạch tạng. Không chỉ sở hữu ngoại hình độc lạ, trâu còn có thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn hẳn so với trâu thông thường, nặng gần một tấn.

Ngoài vẻ đẹp nổi bật và kích thước khổng lồ, chú trâu bạch tạng có khả năng sinh sản vượt trội vì 90% nghé con sinh ra sẽ có đặc điểm bạch tạng. Hơn nữa, trên cơ thể nó có những xoáy lông vũ, được xem là đặc điểm của một con trâu ngoan ngoãn, không bạo lực và sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.