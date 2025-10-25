Giá vàng điều chỉnh mạnh: Cơ hội mua vào hay tín hiệu cảnh báo?

Giá vàng khởi đầu tuần với đà tăng hứng khởi, đạt kỷ lục 4.355 USD/ounce vào thứ Hai. Nhưng chỉ một ngày sau, làn sóng bán tháo mạnh tại London khiến giá vàng và bạc ghi nhận mức sụt giảm trong ngày mạnh nhất nhiều năm qua.Đến cuối tuần, giá vàng duy trì quanh mức 4.100 USD/ounce, giảm hơn 3% so với cuối tuần trước, nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce – ngưỡng mà giới phân tích xem là “rào chắn kỹ thuật” cho xu hướng giảm.Chuyên gia Lukman Otunuga (FXTM) cho rằng, đà bán tháo chủ yếu mang tính kỹ thuật: “Giá giảm dưới 4.050 USD có thể mở đường về 4.000 USD, nhưng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tuần tới, vàng sẽ sớm phục hồi”.

Đợt điều chỉnh này có đáng lo?

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cú giảm mạnh vừa qua “không dữ dội như vẻ ngoài”, vì nó không đến từ yếu tố dữ liệu mà từ dòng vốn ngắn hạn. “Đây là giai đoạn tích lũy cần thiết, tương tự như đợt nghỉ giữa tháng 5–8 khi vàng vượt 3.000 USD”, ông nói.Nhiều chuyên gia khác cũng đồng quan điểm rằng “con sóng vàng” chưa hề kết thúc. Michael Brown (Pepperstone) dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 4.000–4.400 USD/ounce, với khả năng bật tăng nếu nợ công toàn cầu tiếp tục leo thang và ngân hàng trung ương các nước tăng cường dự trữ vàng.“Thị trường chỉ đang nghỉ lấy hơi. Chu kỳ tăng vẫn còn, nhưng đợt này có thể diễn ra chậm rãi hơn và hấp dẫn nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp”, Brown nhận định.

Những yếu tố nào sẽ chi phối giá vàng sắp tới?

Giới chuyên gia cho rằng, những rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vẫn là động lực chính cho giá vàng. “Khi bất ổn kinh tế và căng thẳng chính trị còn kéo dài, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn”, ông Ryan McIntyre (Sprott Inc) khẳng định.Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới, và khả năng cao sẽ có thêm một đợt giảm vào tháng 12.Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Ông Naeem Aslam (Zaye Capital Markets) cảnh báo rằng “thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng giảm lãi suất”, và vàng có thể lùi về mốc 3.800 USD/ounce nếu kết quả cuộc họp FOMC khiến giới đầu tư thất vọng.

Dù cú giảm khiến nhiều nhà đầu tư “giật mình”, phần lớn giới phân tích nhận định đây là một đợt điều chỉnh lành mạnh hơn là tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng.Ông Neil Welsh (Britannia Global Markets) cho rằng, vàng sẽ đi ngang quanh 4.000–4.200 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới. “Các yếu tố nền tảng như lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn chính trị vẫn chưa biến mất. Chặng đường từ 4.100 lên 5.000 USD có thể lâu hơn, nhưng vẫn rất khả thi”, ông nói.