Bán thứ AI không tạo ra được, cô gái 9x đút túi vài triệu/ngày

Vẽ nguệch ngoạc lên bánh mà “hút khách”, “hút tài lộc”

Tại chợ đêm Fuqin sầm uất ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), một gian hàng lạ tấp nập người xếp hàng từ 5 giờ chiều.

Ảnh: Jimu News

Gian hàng này bán một loại bánh đẹp đến mức không ai nỡ ăn - bánh kếp tạo hình giống hệt như nhân vật hoạt hình. Điều đáng nói, những chiếc bánh đặc biệt này chỉ có thể làm thủ công mà không thể dựa vào công nghệ hay máy móc. Loại bánh này hiện đang là món ăn “hot” tại thị trường xứ Trung.

Nguyên liệu làm bánh khá đơn giản và quen thuộc, chỉ bao gồm sô cô la, trứng gà, sữa, bột mì... Tuy nhiên, thành phẩm lại khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì quá đẹp.

Ảnh: Jimu News

Đằng sau quầy bánh kếp, chủ gian hàng Zeng Ya Xin chăm chú vẽ bánh, liên tục chọn ác nguyên liệu khác nhau và tỉ mỉ tạo hình trong khi xem các mẫu trên điện thoại. Trong khi chờ một chiếc bánh chín, cô bắt đầu vẽ thêm một chiếc nữa để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, do công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ nên khách sẽ phải xếp hàng chờ khá lâu mới nhận được bánh.

Ảnh: Jimu News

Mỗi khi chiếc bánh gần thành hình, hàng chục chiếc điện thoại được giơ ra trước quầy hàng, sẵn sàng chụp ảnh. Nhiều người giơ điện thoại đến mỏi tay để kịp ghi lại khoảnh khắc các họa tiết hiện ra trên bánh.

Chủ gian hàng, Zeng Ya Xin vốn là một cử nhân 9x chuyên ngành nghệ thuật. Cô từng làm việc nhiều năm tại các cơ sở giáo dục. Mới đây, cô đã nảy ra ý tưởng khởi nghiệp độc đáo này sau khi chứng kiến ​​sự bùng nổ của các chợ đêm Thành Đô. Cô bắt đầu làm bánh kếp hoạt hình vào tháng 8 năm 2025.

Được biết, Xin đã âm thầm luyện tập ở nhà hơn một tháng trước khi quyết định mở quầy hàng.

Ảnh: Jimu News

Trong khi Xin vẽ bánh kếp, chồng cô, anh Feng trở thành phụ tá riêng, giúp Xin thực hiện những công việc khác ở quầy hàng.

Anh Feng giải thích rằng vì lượng khách quá đông và việc làm bánh kếp hoạt hình tốn nhiều thời gian, do đó họ đã áp dụng hệ thống xếp hàng. Hiện tại, giới hạn số bánh bán ra là 60 chiếc mỗi ngày, được sản xuất từ ​​17:00 đến 23:00 hoặc 12:00. Do phải chờ đợi lâu, một số khách hàng có thể không đợi được đến cuối ngày, nên số lượng bánh kếp thực tế khoảng hơn 50 chiếc, mang về hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) doanh thu mỗi ngày. Loại “mực” dùng để vẽ lên bánh kếp chủ yếu là nước ép rau củ quả.

Ảnh: Jimu News

Xin hiện đang bán cả bánh kếp thông thường và bánh kếp đặt làm riêng. Bánh kếp thông thường có giá từ 15 đến 25 NDT (54.000 - 90.000đ), còn bánh kếp đặt làm riêng được định giá dựa trên độ phức tạp của họa tiết. Việc tạo ra một mẫu bánh kếp thiết kế riêng mất ít nhất 10 phút cho một chiếc bánh đơn giản và tối đa nửa tiếng cho một chiếc bánh phức tạp hơn.

"Chúng tôi có thể không đạt được độ chính xác 100%, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự hoàn hảo, để mọi người đều có thể sở hữu nhân vật hoặc hình ảnh yêu thích của mình", Xin cho biết.