Giá vàng chững lại, Bitcoin lao dốc: “Cơn say” trú ẩn an toàn đang tạm nghỉ?

Trong phiên giao dịch giữa tuần, hợp đồng tương lai vàng dao động quanh mức 4.120 USD/ounce – gần như không đổi so với phiên trước đó, sau khi giảm tới 5,5%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ hơn 12 năm qua.

Trước cú sụt này, vàng từng tăng tới 65% kể từ đầu năm, nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu và giới đầu tư tìm nơi trú ẩn trước nguy cơ đồng tiền pháp định mất giá. Tuy nhiên, sau khi chạm đỉnh, nhiều nhà đầu tư bắt đầu chốt lời, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, khiến giá vàng tạm “hạ nhiệt”.

Các chiến lược gia Phố Wall từng cảnh báo vàng đã “quá nóng” và có thể điều chỉnh ngắn hạn, dù xu hướng dài hạn vẫn được xem là tích cực.

Đà tăng của vàng sẽ quay lại khi nào?

Theo bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS, dù vàng tạm chững, nhưng nhiều yếu tố nền tảng vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng. Bà cho rằng giá vàng vẫn được nâng đỡ bởi ba yếu tố: môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, nhu cầu cơ bản tăng và động lực từ thị trường.

UBS dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi bất ổn chính trị toàn cầu và nhu cầu kim loại quý tăng cao sẽ là “gió thuận” cho vàng bước sang quý I/2026.

Đáng chú ý, bà Hoffmann-Burchardi cho rằng lãi suất thực của Mỹ có thể giảm xuống dưới 0 do lạm phát dai dẳng, khiến đồng USD kém hấp dẫn và thúc đẩy dòng vốn quay lại với vàng. Mức giá mục tiêu mà UBS đặt ra cho vàng là 4.700 USD/ounce, nếu các yếu tố rủi ro toàn cầu gia tăng.

Bitcoin liệu có “thế chỗ” vàng trong ngắn hạn?

Trong khi vàng tạm nghỉ, Bitcoin, tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới lại tiếp tục trượt dốc. Ngày thứ Tư, giá Bitcoin giảm khoảng 3%, còn quanh 108.000 USD/đồng, xóa sạch đà phục hồi ba ngày trước đó.

Theo Sean Farrell, chiến lược gia tài sản số của Fundstrat, diễn biến hai tài sản này có mối liên hệ thú vị: “Khi vàng đạt đỉnh và điều chỉnh, Bitcoin thường có xu hướng hồi phục sau đó.” Trong vài ngày gần đây, Bitcoin từng bật từ 107.000 USD lên 113.000 USD, thắp lại hy vọng cho nhà đầu tư sau giai đoạn sụt giảm. Tuy nhiên, Farrell nhận định đây mới chỉ là những tín hiệu đầu tiên của một chu kỳ luân chuyển dòng tiền giữa hai tài sản. Từ đầu năm tới nay, Bitcoin vẫn tăng khoảng 15%, song đà tăng đang gặp lực cản từ tâm lý thận trọng của thị trường.