Giá vàng tăng dựng đứng rồi lao dốc: Tuần tới ra sao?

Giá vàng biến động mạnh trong tuần qua

Suốt cả tuần, giá vàng tăng gần như không ngừng, trong bối cảnh Mỹ thiếu dữ liệu kinh tế công bố chính thức do chính phủ vẫn đóng cửa. Sự bất ổn thương mại, lo ngại về thuế và tình hình chính trị đã khiến vàng liên tục được đẩy giá lên cao.

Giá vàng mở cửa tuần ở 4.022 USD/ounce, nhanh chóng vượt 4.100 USD vào thứ Hai, rồi lần lượt phá các mốc 4.200 USD, 4.300 USD và đạt đỉnh gần 4.380 USD/ounce vào rạng sáng thứ Sáu – mức cao kỷ lục chưa từng có.

Tuy nhiên, ngay sau khi đạt đỉnh, thị trường chứng kiến một cú “đổ dốc” dữ dội. Chỉ trong vài giờ, giá vàng rơi hơn 150 USD, chạm mức thấp nhất trong ngày ở 4.185 USD/ounce, trước khi hồi nhẹ lên 4.240 USD vào cuối tuần.

Phố Wall nói gì về triển vọng vàng tuần tới?

Theo khảo sát Kitco Weekly Gold Survey, các chuyên gia Phố Wall đang chia rẽ mạnh sau đợt biến động dữ dội này. Trong số 15 nhà phân tích, 60% dự báo giá sẽ tiếp tục tăng, 27% cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 13% nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Ông Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) cho rằng vàng “đang cần một quãng nghỉ kỹ thuật”, khi đà tăng mạnh của kim loại quý và các kim loại khác như bạc, bạch kim đều đang chậm lại.

Ngược lại, ông Rich Checkan (Asset Strategies International) vẫn tin vào xu hướng tăng:

“Đợt bán ra sáng nay chỉ là tạm thời. Đồng USD yếu, lãi suất Mỹ sắp giảm và tình trạng hỗn loạn chính trị vẫn đang đẩy vàng đi lên.”

Trong khi đó, chuyên gia Adam Button (Forexlive.com) kỳ vọng một đợt điều chỉnh lành mạnh:

“Tôi muốn thấy vàng lùi về quanh 4.000 USD để tạo nền vững hơn cho mục tiêu 5.000 USD.”

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phản ứng ra sao?

Khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 265 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia, trong đó 68% tin rằng vàng sẽ tăng, 18% dự đoán giảm, còn 14% cho rằng giá sẽ đi ngang. So với tuần trước, tâm lý “lạc quan thận trọng” của giới đầu tư cá nhân gần như không thay đổi, bất chấp biến động dữ dội.

Theo các chuyên gia, điều này phản ánh niềm tin dài hạn vào vàng, đặc biệt khi ngân hàng trung ương các nước vẫn mua vào mạnh mẽ. Ông Bob Haberkorn (RJO Futures) cho rằng:

“Đợt bán tháo hôm thứ Sáu chủ yếu xuất phát từ việc tăng ký quỹ ở thị trường bạc, kéo theo vàng. Còn về cơ bản, không có gì thay đổi. Chính các ngân hàng trung ương mới là động lực dài hạn của đà tăng này.”

Haberkorn nhận định đây là một chu kỳ tăng “khác thường”, khi lực mua chủ yếu đến từ các tổ chức lớn chứ không phải nhà đầu tư đầu cơ ngắn hạn. Ông dự báo vàng có thể tiến tới 4.500 USD/ounce, coi đợt giảm hiện tại là “cơ hội mua thêm”.

Vì sao giới chuyên gia vẫn tin vào đà tăng dài hạn của vàng?

Theo ông Marc Chandler (Bannockburn Global Forex), vàng không chỉ hưởng lợi nhờ ngân hàng trung ương mua vào, mà còn nhờ dòng tiền đầu cơ theo xu hướng. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh, đồng USD yếu nhất kể từ tháng 8, tất cả đã tạo điều kiện lý tưởng cho vàng bứt phá.

Ông Kevin Grady (Phoenix Futures & Options) cho biết, chỉ số quỹ vàng GLD tăng 880% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy dòng tiền đầu tư đổ vào kim loại quý đang tăng vọt.

“Ngay cả khi vàng lùi về 4.000 USD, đó vẫn chỉ là điều chỉnh nhỏ. Mục tiêu 5.000 USD hoàn toàn có thể,” ông nói.

Grady cho rằng điều duy nhất có thể “hãm” đà tăng này là một bước tiến lớn trong xung đột Nga - Ukraine. Nếu không, vàng vẫn “có đủ gió thuận để bay cao hơn nữa.”

Dù nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực, một số cảnh báo rủi ro điều chỉnh lớn đang đến gần. Ông Alex Kuptsikevich (FxPro) lưu ý:

“Trong lịch sử, chưa bao giờ vàng tăng liên tiếp 10 tuần. Giá hiện cao hơn đường trung bình 200 tuần tới 90% – mức chênh lệch chỉ từng xảy ra năm 1980. Thị trường cần một nhịp nghỉ, có thể mở đầu cho giai đoạn đảo chiều dài hạn.”

Ông Michael Moor (Moor Analytics) cũng dự báo giá sẽ có xu hướng giảm trong tuần tới, trừ khi vàng sớm phục hồi trở lại trên vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng. Cùng quan điểm, chuyên gia Jim Wyckoff (Kitco) cho rằng thị trường “đang đến lúc cần một đợt điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh.”

Dù vậy, kết thúc tuần này, giá vàng vẫn tăng 6,4% trong tuần, dù mất 2,2% trong phiên cuối, khép lại ở 4.231,98 USD/ounce cho thấy đà tăng vẫn còn sức sống, dù thị trường đang bước vào giai đoạn thận trọng hơn.