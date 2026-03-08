Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: Cú đúp hiệp 2, ngược dòng thuyết phục (FA Cup)
(Vòng 5 FA Cup) Newcastle và Man City đã chơi ăn miếng trả miếng với nhau rất hấp dẫn ở hiệp 1, trước khi trận đấu được định đoạt ở hiệp 2.
Cả hai đội đều đá Cúp C1 tuần sau và đều có sự điều chỉnh lực lượng, nhưng Man City tung gần như đội hình 2 cho trận này với 10 sự thay đổi, trong khi Newcastle chỉ thay 5 vị trí. Man City dù vậy vẫn suýt vượt lên dẫn trước đầu trận nếu Reijnders không bỏ lỡ pha đối mặt Ramsdale.
Barnes đưa Newcastle vượt lên ở phút 18
Newcastle dần tạo được áp lực đáng kể, phút 11 Nico Gonzalez đã phải lao về phá bóng vạch vôi sửa chữa cho sai lầm của thủ môn Trafford. Nhưng tới phút 18 đã không ai cứu được Man City, hàng thủ dâng lên quá cao của họ bị phá bẫy việt vị bởi đường chọc khe của Tonali, người đưa Harvey Barnes thoát xuống mở điểm với cú đặt lòng vào góc cao.
Man City gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Newcastle, nhưng đến phút 39 họ gỡ hòa theo cách khá kỳ quặc. Doku đã căng ngang cắt mặt cầu môn nhưng Savinho không sẵn sàng, dù vậy cầu thủ người Brazil này đứng đực ra, để bóng đập chân rồi đi qua vạch vôi cầu môn Newcastle khiến anh vẫn có bàn thắng.
Marmoush ghi một cú đúp để Man City an bài trận đấu trong hiệp 2
Sang hiệp 2, Man City có được sự chính xác trong tận dụng cơ hội để bứt lên. Marmoush sút cận thành ở phút 47 sau pha căng ngang của Nunes, và đến phút 65, vẫn là sự kết hợp này mang về bàn thứ 2 cho tiền đạo người Ai Cập với cú sút xa hiểm hóc.
Có được cách biệt 2 bàn khiến Man City chơi an nhàn hơn, họ giữ bóng và cho Newcastle không một cơ hội ghi bàn nào. Thắng 3-1, Man City lọt vào tứ kết nhưng trước mắt cả hai đội sẽ chuẩn bị cho lượt đi vòng 1/8 Cúp C1.
Tỷ số trận đấu: Newcastle 1-3 Man City (hiệp 1: 1-1).
Ghi bàn (kiến tạo):
- Newcastle: Barnes 18' (Tonali)
- Man City: Savinho 39' (Doku), Marmoush 47' (Nunes) 65' (Nunes)
Đội hình xuất phát:
Newcastle: Ramsdale, Trippier, Botman, Thiaw, Hall, Tonali, Willock, Barnes, Woltemade, Elanga, Osula.
Man City: Trafford, Matheus Luiz, Khusanov, Stones, Ake, Gonzalez, Reijnders, O’Reilly, Savio, Marmoush, Doku.
Điểm
Ramsdale 6.2
Trippier 6.6
Thiaw 6.4
Botman 5.9
Hall 6.6
Willock 6.6
Tonali 7.0
Elanga 6.6
Barnes 7.7
Osula 6.6
Woltemade 6.3
Điểm
6.2Trafford
6.9Nunes
7.8Khusanov
7.3Stones
6.7Ake
6.1O'Reilly
7.7Gonzalez
6.2Reijnders
7.5Savinho
6.9Doku
8.8Marmoush
Thay người
Burn 6.5
Joelinton 6.4
Wissa 6.2
Gordon 6.7
Livramento 6.9
Thay người
6.6Semenyo
6.4Foden
6.6Cherki
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Vòng 5 FA Cup) Cách biệt là 2 bàn nhưng xem ra quá khó để Newcastle có thể rút ngắn.
