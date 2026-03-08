Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: Cú đúp hiệp 2, ngược dòng thuyết phục (FA Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
PVF-CAND vs Thép Xanh Nam Định
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Hà Nội vs Công An Hà Nội
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Getafe vs Real Betis
Logo Getafe - GET Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
Leeds United vs Norwich City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Norwich City - NOR Norwich City
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Everton - EVE Everton
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
Logo Burnley - BUR Burnley
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Brentford - BRE Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: Cú đúp hiệp 2, ngược dòng thuyết phục (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Manchester City Newcastle United

(Vòng 5 FA Cup) Newcastle và Man City đã chơi ăn miếng trả miếng với nhau rất hấp dẫn ở hiệp 1, trước khi trận đấu được định đoạt ở hiệp 2.

   

Cả hai đội đều đá Cúp C1 tuần sau và đều có sự điều chỉnh lực lượng, nhưng Man City tung gần như đội hình 2 cho trận này với 10 sự thay đổi, trong khi Newcastle chỉ thay 5 vị trí. Man City dù vậy vẫn suýt vượt lên dẫn trước đầu trận nếu Reijnders không bỏ lỡ pha đối mặt Ramsdale.

Barnes đưa Newcastle vượt lên ở phút 18

Barnes đưa Newcastle vượt lên ở phút 18

Newcastle dần tạo được áp lực đáng kể, phút 11 Nico Gonzalez đã phải lao về phá bóng vạch vôi sửa chữa cho sai lầm của thủ môn Trafford. Nhưng tới phút 18 đã không ai cứu được Man City, hàng thủ dâng lên quá cao của họ bị phá bẫy việt vị bởi đường chọc khe của Tonali, người đưa Harvey Barnes thoát xuống mở điểm với cú đặt lòng vào góc cao. 

Man City gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Newcastle, nhưng đến phút 39 họ gỡ hòa theo cách khá kỳ quặc. Doku đã căng ngang cắt mặt cầu môn nhưng Savinho không sẵn sàng, dù vậy cầu thủ người Brazil này đứng đực ra, để bóng đập chân rồi đi qua vạch vôi cầu môn Newcastle khiến anh vẫn có bàn thắng. 

Marmoush ghi một cú đúp để Man City an bài trận đấu trong hiệp 2

Marmoush ghi một cú đúp để Man City an bài trận đấu trong hiệp 2

Sang hiệp 2, Man City có được sự chính xác trong tận dụng cơ hội để bứt lên. Marmoush sút cận thành ở phút 47 sau pha căng ngang của Nunes, và đến phút 65, vẫn là sự kết hợp này mang về bàn thứ 2 cho tiền đạo người Ai Cập với cú sút xa hiểm hóc. 

Có được cách biệt 2 bàn khiến Man City chơi an nhàn hơn, họ giữ bóng và cho Newcastle không một cơ hội ghi bàn nào. Thắng 3-1, Man City lọt vào tứ kết nhưng trước mắt cả hai đội sẽ chuẩn bị cho lượt đi vòng 1/8 Cúp C1.

Tỷ số trận đấu: Newcastle 1-3 Man City (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Newcastle: Barnes 18' (Tonali)

- Man City: Savinho 39' (Doku), Marmoush 47' (Nunes) 65' (Nunes)

Đội hình xuất phát: 

Newcastle: Ramsdale, Trippier, Botman, Thiaw, Hall, Tonali, Willock, Barnes, Woltemade, Elanga, Osula.

Man City: Trafford, Matheus Luiz, Khusanov, Stones, Ake, Gonzalez, Reijnders, O’Reilly, Savio, Marmoush, Doku.

Sút khung thành
11(4)
21(8)
Thời gian kiểm soát bóng
37%
63%
Phạm lỗi
12
16
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
0
Phạt góc
3
9
Cứu thua
5
2
Điểm

Ramsdale 6.2

Trippier 6.6

Thiaw 6.4

Botman 5.9

Hall 6.6

Willock 6.6

Kiến tạo Tonali 7.0

Elanga 6.6

Ghi bàn Barnes 7.7

Osula 6.6

Woltemade 6.3

Điểm

6.2Trafford

6.9Nunes Kiến tạoKiến tạo

7.8Khusanov

7.3Stones

6.7Ake

6.1O'Reilly

7.7Gonzalez

6.2Reijnders

7.5Savinho Ghi bàn

6.9Doku Kiến tạo

8.8Marmoush Ghi bànGhi bàn

Thay người

Burn 6.5

Thẻ vàngJoelinton 6.4

Thẻ vàngWissa 6.2

Gordon 6.7

Livramento 6.9

Thay người

6.6Semenyo

6.4Foden

6.6Cherki

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Real Madrid - Man City 12.03

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: Thế trận an bài (FA Cup) (Hết giờ)

(Vòng 5 FA Cup) Cách biệt là 2 bàn nhưng xem ra quá khó để Newcastle có thể rút ngắn.

