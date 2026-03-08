Kết quả bóng đá Newcastle - Man City: Cú đúp hiệp 2, ngược dòng thuyết phục (FA Cup)

Cả hai đội đều đá Cúp C1 tuần sau và đều có sự điều chỉnh lực lượng, nhưng Man City tung gần như đội hình 2 cho trận này với 10 sự thay đổi, trong khi Newcastle chỉ thay 5 vị trí. Man City dù vậy vẫn suýt vượt lên dẫn trước đầu trận nếu Reijnders không bỏ lỡ pha đối mặt Ramsdale.

Barnes đưa Newcastle vượt lên ở phút 18

Newcastle dần tạo được áp lực đáng kể, phút 11 Nico Gonzalez đã phải lao về phá bóng vạch vôi sửa chữa cho sai lầm của thủ môn Trafford. Nhưng tới phút 18 đã không ai cứu được Man City, hàng thủ dâng lên quá cao của họ bị phá bẫy việt vị bởi đường chọc khe của Tonali, người đưa Harvey Barnes thoát xuống mở điểm với cú đặt lòng vào góc cao.

Man City gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn Newcastle, nhưng đến phút 39 họ gỡ hòa theo cách khá kỳ quặc. Doku đã căng ngang cắt mặt cầu môn nhưng Savinho không sẵn sàng, dù vậy cầu thủ người Brazil này đứng đực ra, để bóng đập chân rồi đi qua vạch vôi cầu môn Newcastle khiến anh vẫn có bàn thắng.

Marmoush ghi một cú đúp để Man City an bài trận đấu trong hiệp 2

Sang hiệp 2, Man City có được sự chính xác trong tận dụng cơ hội để bứt lên. Marmoush sút cận thành ở phút 47 sau pha căng ngang của Nunes, và đến phút 65, vẫn là sự kết hợp này mang về bàn thứ 2 cho tiền đạo người Ai Cập với cú sút xa hiểm hóc.

Có được cách biệt 2 bàn khiến Man City chơi an nhàn hơn, họ giữ bóng và cho Newcastle không một cơ hội ghi bàn nào. Thắng 3-1, Man City lọt vào tứ kết nhưng trước mắt cả hai đội sẽ chuẩn bị cho lượt đi vòng 1/8 Cúp C1.

Tỷ số trận đấu: Newcastle 1-3 Man City (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Newcastle: Barnes 18' (Tonali)

- Man City: Savinho 39' (Doku), Marmoush 47' (Nunes) 65' (Nunes)

Đội hình xuất phát:

Newcastle: Ramsdale, Trippier, Botman, Thiaw, Hall, Tonali, Willock, Barnes, Woltemade, Elanga, Osula.

Man City: Trafford, Matheus Luiz, Khusanov, Stones, Ake, Gonzalez, Reijnders, O’Reilly, Savio, Marmoush, Doku.

Newcastle Man City Sút khung thành 11(4) 21(8) Thời gian kiểm soát bóng 37% 63% Phạm lỗi 12 16 Thẻ vàng 2 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 0 Phạt góc 3 9 Cứu thua 5 2