Alcaraz lập kỳ tích vượt Federer, Djokovic đạt mốc son hiếm có ở Indian Wells

Giải Masters 1000 tại Indian Wells Masters 2026 chứng kiến loạt cột mốc đáng chú ý của làng quần vợt thế giới. Trong đó, hai cái tên nổi bật nhất vẫn là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic, những người tiếp tục viết thêm dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ATP.

Alcaraz vượt Federer, tỷ lệ thắng Masters 1000 thuộc hàng vĩ đại

Ở vòng hai Indian Wells, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz dễ dàng đánh bại Grigor Dimitrov với tỷ số 6-2, 6-3 chỉ sau 66 phút thi đấu. Trận đấu diễn ra trong điều kiện gió mạnh tại California, nhưng Alcaraz vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Alcaraz có cột mốc vượt Federer

Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Tây Ban Nha nối dài chuỗi thắng trong năm 2026 lên 13 trận liên tiếp, mà còn mang ý nghĩa lịch sử.

Sau 109 trận tại hệ thống ATP Masters 1000, Alcaraz sở hữu 85 chiến thắng, 24 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 77,98%. Con số này giúp anh vượt qua huyền thoại Roger Federer (77,91%) để trở thành tay vợt có tỷ lệ thắng cao thứ ba lịch sử ở Masters 1000 (tính tối thiểu 10 trận).

Điều đáng chú ý là Alcaraz mới 22 tuổi, tức là còn rất nhiều thời gian để cải thiện thêm thành tích của mình.

Phong độ của tay vợt Tây Ban Nha trong năm 2026 cũng cực kỳ ấn tượng với 13 trận toàn thắng từ đầu mùa, 2 danh hiệu lớn (Australian Open và Qatar Open). Anh đang hướng tới danh hiệu Indian Wells thứ ba sau các chức vô địch năm 2023 và 2024.

Alcaraz thừa nhận điều kiện thi đấu không hề dễ dàng nhưng khả năng thích nghi đã giúp anh chiến thắng.

“Tôi nghĩ mình đã thích nghi với gió tốt hơn. Điều kiện hôm nay khá khó, nhưng tôi rất hài lòng với cách mình xử lý trận đấu”, tay vợt số 1 thế giới chia sẻ. Ở vòng tiếp theo, Alcaraz sẽ gặp tay vợt Pháp Arthur Rinderknech, đối thủ mà anh đã thắng cả 5 lần đối đầu trước đây.

Djokovic và dấu son hiếm có ở Masters 1000

Trong khi Alcaraz tạo nên cột mốc mới, Novak Djokovic cũng để lại một dấu ấn đáng chú ý theo cách rất riêng.

Tại trận mở màn Indian Wells 2026, Djokovic bị tay vợt Ba Lan Kamil Majchrzak dẫn trước một set, nhưng sau đó lội ngược dòng thắng 4-6, 6-1, 6-2 để vào vòng ba.

Nole tiếp tục ghi dấu ấn bằng sự bền bỉ

Thoạt nhìn đây chỉ là một chiến thắng bình thường, nhưng thống kê cho thấy nó cực kỳ hiếm trong sự nghiệp của Djokovic.

Trong 137 lần dự vòng chính Masters 1000, đây mới chỉ là lần thứ 5 tay vợt Serbia lội ngược dòng thắng ngay trận mở màn. Lần gần nhất anh làm được điều này cũng tại Indian Wells, từ năm 2016.

Điều đó cho thấy Djokovic thường xuyên thắng áp đảo ngay từ đầu giải, nên những màn “comeback” ở trận ra quân lại trở thành… chuyện hiếm.

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn duy trì sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Đầu năm 2026, anh còn gây chấn động khi đánh bại Jannik Sinner trong trận bán kết kéo dài 5 set tại Australian Open. Dù vậy, ở trận chung kết, Djokovic phải chấp nhận thất bại trước Alcaraz.

Hiện tại, Djokovic đang sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, ngang kỷ lục lịch sử của Margaret Court. Mục tiêu của anh là giành thêm Grand Slam thứ 25, cột mốc chưa từng có trong lịch sử quần vợt.

Loạt kỷ lục đáng chú ý tại Indian Wells 2026

Bên cạnh Alcaraz và Djokovic, ngày thi đấu 8/3 tại Indian Wells còn chứng kiến nhiều con số ấn tượng khác:

33 trận thắng liên tiếp Iga Swiatek. Thắng 33 trận mở màn liên tiếp tại các giải WTA 1000, chuỗi dài nhất kể từ khi hệ thống này ra đời năm 2009.

11% set thắng 6-0. Trong sự nghiệp WTA 1000, 11% số set thắng của Swiatek có tỷ số 6-0, tỷ lệ cao thứ hai lịch sử, chỉ sau Gabriela Sabatini.

100 trận thắng ở tuổi 18. Mirra Andreeva trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ Coco Gauff đạt 100 trận thắng WTA, khi mới 18 tuổi 309 ngày.

10 trận thắng Masters 1000 khi còn teen. Joao Fonseca trở thành tay vợt Nam Mỹ thứ hai trong lịch sử đạt 10 trận thắng Masters 1000 ở tuổi teen, sau Juan Martin del Potro.