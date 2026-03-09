"Quỷ lùn" Hồng Sơn bị vợ xinh đẹp bắt quả tang khi đưa tiền cho Trang "Baby"

Hội xuân 2026 sôi động bởi những trận đấu vật truyền thống, và chứng kiến một “màu sắc” mới trên các sới vật, nơi những đô vật thi đấu mà còn trở thành… người kể chuyện. Trong số đó, cái tên gây chú ý nhất chính là Đào Hồng Sơn, nhân vật quen thuộc với khán giả hội làng nhiều năm qua.

Hồng Sơn thủ thỉ với Trang "Baby" (bên trái) bị vợ xinh bắt quả tang (bên phải). Ảnh cắt từ clip Facebook đô vật Đào Hồng Sơn

Không chỉ xuất hiện để so tài trên sới, Hồng Sơn còn cùng vợ biến mỗi lần đi hội thành một “sân khấu mini”, nơi họ tự nghĩ kịch bản, tự diễn xuất và quay lại những clip hài hước đăng lên mạng xã hội. Những video này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, biến cặp đôi thành một hiện tượng nhỏ trong cộng đồng yêu thích vật hội làng.

Clip “bắt quả tang” gây cười

Mới đây, khi có mặt tại một sới vật cổ truyền, Hồng Sơn tiếp tục gây chú ý khi cùng nữ đô vật Trang "Baby" bước lên sới biểu diễn. Sau phần giao lưu, cả hai còn thực hiện một clip ngắn mang màu sắc hài hước.

Nội dung clip khá đơn giản nhưng dễ gây chú ý, Hồng Sơn lén đưa tiền cho Trang “Baby” và rủ cô lên đấu vật cùng mình. Khi hai người đang “thương lượng”, vợ của Hồng Sơn bất ngờ xuất hiện, tỏ ra rất tức giận vì chồng chỉ thích “vật với gái”. Cảnh “bắt quả tang tại trận” khiến tình huống trở nên dở khóc dở cười.

Ở đoạn cuối, Hồng Sơn lúng túng giải thích, trong khi vợ anh vẫn giữ thái độ “nóc nhà quyền lực”, khiến clip mang màu sắc hài kịch gia đình khá rõ nét.

Khán giả vừa cười vừa… tranh luận

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra thích thú với cách xây dựng tình huống và diễn xuất khá tự nhiên của hai vợ chồng.

Một khán giả bình luận hài hước: “Anh khóa siết cả thế giới nhưng lại không khóa siết được việc bị chị nhà "gank" mọi lúc mọi nơi”.

Người khác trêu: “Phát này vật thua vợ Sơn ơi”.

Một số ý kiến cũng khen ngoại hình của vợ Hồng Sơn, cho rằng cô mang lại nét duyên riêng trong các clip: “Vợ xinh thật”, hay “Vợ còn đẹp hơn cả Anh Thơ mà”.

Việc các đô vật quay clip vui sau mỗi lần đi hội thực ra không phải quá mới, nhưng cách Hồng Sơn và vợ xây dựng những tình huống hài hước đời thường đã tạo nên nét riêng. Trong nhiều video trước đó, cả hai thường vào vai những cặp vợ chồng “đấu khẩu”, xoay quanh chuyện đi hội, đi vật hay ghen tuông.

Chính sự gần gũi này khiến nhiều khán giả cảm thấy thú vị, bởi hình ảnh đô vật vốn gắn với sức mạnh và sự quyết liệt trên sới nay lại trở nên đời thường, thậm chí hài hước.