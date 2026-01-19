Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Báo Trung Quốc lo ngại về khả năng đội nhà vượt qua U23 Việt Nam, tiết lộ thủ môn Li Hao chấn thương?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - “Đừng vội mừng, U23 Trung Quốc rất khó vượt qua U23 Việt Nam vì đội nhận 3 tin xấu liên tiếp”, tờ Sohu đã thẳng thắn nhận xét như thế về đội nhà trước trận bán kết với U23 Việt Nam.

Báo Trung Quốc lo ngại về khả năng đội nhà vượt qua U23 Việt Nam, tiết lộ thủ môn Li Hao chấn thương? - 1

Trong bài phân tích mới đây, tờ Sohu nêu bật cảm giác lo lắng về đội nhà. Họ tin rằng U23 Trung Quốc đang đối diện với nhiều bất lợi trước U23 Việt Nam. Sohu viết: “Trước Uzbekistan, lối chơi tấn công của U23 Trung Quốc là không khả thi. Lựa chọn duy nhất của đội là chiến thuật phòng ngự! Đó chính là chiến thuật mà đội tuyển đã sử dụng trong 3 trận đấu vòng bảng trước đó!

Đúng là phong độ của đội tuyển U23 Trung Quốc ngày càng tốt hơn, mang đến nhiều bất ngờ và hy vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, chúng ta không nên vui mừng quá sớm. Vì nhiều yếu tố đang ủng hộ Việt Nam.

Thứ nhất, U23 Trung Quốc không có lợi thế về thể lực so với đối thủ. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã kết thúc vào ngày hôm trước, cho họ 1 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn so với Trung Quốc.

HLV Puche và các học trò gần như chỉ biết phòng ngự

HLV Puche và các học trò gần như chỉ biết phòng ngự

Tin xấu thứ hai là thủ môn Li Hao đã dính chấn thương! Li Hao là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển chúng ta. Trước Uzbekistan, Li Hao đã thực hiện một số pha cứu thua khó tin. Nhưng trong trận, các bác sĩ đã nhiều lần vào sân để điều trị cho anh. Nếu không có Li Hao trong trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc rất khó khăn để tiến xa hơn. Tuy nhiên, đây có thể là đòn hỏa mù của báo chí Trung Quốc khi thủ môn này vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn khi bước vào loạt sút luân lưu 11m với U23 Uzbekistan.

Tin xấu thứ ba là đội tuyển U23 Việt Nam đang có phong độ xuất sắc. Ở vòng bảng, họ giành được 3 chiến thắng liên tiếp, thậm chí còn đứng đầu bảng. Việt Nam là một trong hai đội hiếm hoi có thành tích toàn thắng, là đội ghi bàn tốt thứ 2 giải đấu chỉ sau Nhật Bản.

Ở tứ kết, đối đầu với UAE có thể hình vượt trội, Việt Nam đã thể hiện phong độ tốt, giành chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ để tiến vào bán kết. Phong độ tấn công của U23 Việt Nam thậm chí còn hơn cả U23 Uzbekistan. Nhìn vào Trung Quốc, chúng ta đã chơi 4 trận nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Hiệu quả tấn công như vậy thực sự đáng lo ngại”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 18:18 PM (GMT+7)
