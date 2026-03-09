Đỉnh cao vật hội làng: Hot girl Anh Thơ so tài chuyên gia "săn trai làng" Anh Thư

Sới vật Thư Cưu (xã Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu xuân 2026 chứng kiến màn chạm trán được chờ đợi bậc nhất giữa hai cái tên đang “phủ sóng” làng vật hội, Anh Thơ (Bắc Ninh) và Anh Thư (Thái Nguyên). Một bên là “hot girl làng vật” nổi tiếng mạng xã hội, bên kia là nữ đô được mệnh danh “khắc tinh trai làng”. Cuộc so tài không chỉ cân tài cân sức mà còn để lại nhiều dư âm chuyên môn lẫn cảm xúc.

Anh Thơ (trang phục đỏ) thắng Anh Thư (trang phục xanh) ở hội vật Thư Cưu hôm 3/3/2026

Hai hiện tượng của sới vật hội làng

Nguyễn Anh Thơ (sinh năm 2002, quê Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh) sở hữu chiều cao 1m72 cùng nền tảng kỹ thuật vật truyền thống được rèn giũa qua nhiều mùa hội. Cô từng gây sốt khi so tài với Đào Hồng Sơn, tuyển thủ Jujitsu biệt danh “Quỷ lùn”, trong các trận đấu thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và Facebook. Bên cạnh việc thi đấu phong trào, cô còn là nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ video tập luyện, đời thường trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Anh Thư, ữ đô đến từ Thái Nguyên nổi lên từ mùa hội 2025-2026 nhờ hình ảnh “mặt hoa hậu, thân lực sĩ”. Cô liên tục quật ngã các nam đô vật tại nhiều sới làng miền Bắc, khiến cộng đồng mạng ưu ái gọi là “chuyên gia hủy diệt trai làng”. Không ít clip ghi lại cảnh Anh Thư nhấc bổng, hất ngửa đối thủ nam trong tiếng reo hò dậy sóng, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Màn so tài nảy lửa tại Thư Cưu

Khi hai hiện tượng cùng xuất hiện tại sới vật Thư Cưu, khán giả lập tức dành sự chú ý đặc biệt. Trận đấu diễn ra thận trọng ngay từ đầu. Anh Thơ tận dụng lợi thế sải tay dài, di chuyển vòng ngoài, chủ động tìm điểm tì. Anh Thư đáp trả bằng lối đánh áp sát, ghì chắc và tung những pha ra đòn dứt khoát.

Thế trận tương đối cân bằng trong phần lớn thời gian. Cả hai liên tục đổi miếng, tạo ra những pha quần thảo giàu kỹ thuật. Cao trào đến ở một tình huống tranh chấp sát mép sới. Sau pha xoay người khóa thế, trọng tài xác định Anh Thư rơi vào thế “lấm lưng trắng bụng” và trao phần thắng cho Anh Thơ.

Quyết định này khiến không ít khán giả tranh luận. Anh Thư cho rằng lưng cô chưa hoàn toàn chạm toàn phần xuống sàn, song nữ đô Thái Nguyên vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi tôn trọng phán quyết của ban tổ chức, không phản ứng gay gắt.

Trên mạng xã hội, phần lớn ý kiến đánh giá đây là một trong những trận đấu nữ hấp dẫn nhất mùa hội 2026. Nhiều khán giả khen ngợi chuyên môn của Anh Thơ, sự bình tĩnh, khả năng đọc tình huống và tận dụng thời cơ. Đồng thời, không ít bình luận dành lời động viên Anh Thư vì tinh thần fair-play và phong thái thi đấu máu lửa.