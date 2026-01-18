Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV U23 Uzbekistan 'mách nước' cho U23 Việt Nam cách đối phó U23 Trung Quốc

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - Sau khi U23 Uzbekistan bị loại đáng tiếc trước U23 Trung Quốc, HLV đội tuyển nước này - ông Ravshan Khaydarov đã đưa ra những đánh giá khá sắc sảo về đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam. Những phân tích của ông được xem như một "nước cờ" giá trị cho U23 Việt Nam trước trận bán kết.

Trong trận tứ kết vừa qua, U23 Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ về chất lượng đội hình và thế trận tổng thể. Tuy nhiên, họ đã nhận thất bại trước U23 Trung Quốc trong loạt sút luân lưu. Điều khiến HLV Khaydarov tiếc nuối nhất là đội bóng của ông không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, dù kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian trận đấu.

HLV U23 Uzbekistan &#39;mách nước&#39; cho U23 Việt Nam cách đối phó U23 Trung Quốc - 1

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

Ông đánh giá rằng điểm mạnh lớn nhất của U23 Trung Quốc chính là sự kỷ luật trong phòng ngự và khả năng tổ chức đội hình cực kỳ chặt chẽ ở khu trung tuyến. Cách chơi này khiến Uzbekistan buộc phải đẩy bóng ra biên hoặc thực hiện các pha bóng dài, đúng với ý đồ chiến thuật mà đội bóng Trung Quốc muốn triển khai.

Dù vậy, chiến lược gia người Uzbekistan tin rằng không phải U23 Trung Quốc là "bất khả xâm phạm". Ông cho rằng mỗi đội đều có điểm yếu riêng, và những điểm yếu đó hoàn toàn có thể được đối thủ khai thác nếu nghiên cứu kỹ lối chơi của họ. Điều này chính là điều mà U23 Việt Nam, với đội ngũ ban huấn luyện giàu kinh nghiệm hoàn toàn có thể làm được khi bước vào trận bán kết.

"Tôi dự đoán trước rằng họ sẽ chơi như vậy, nhưng điều đáng tiếc là các cầu thủ của tôi không thể phá vỡ sự bọc lót kín kẽ đó," ông Khaydarov chia sẻ sau trận đấu. Ông thừa nhận hàng thủ của U23 Trung Quốc được tổ chức rất chắc chắn, điều mà đội bóng này đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng công bằng mà nói, chiến thuật chặt chẽ đó cũng tạo ra những kẽ hở nhất định và hoàn toàn có thể bị đối thủ khai thác nếu biết cách đọc trận đấu và phản ứng đúng thời điểm.

Sau chiến thắng trên chấm luân lưu, U23 Trung Quốc có lần đầu tiên giành vé vào vòng bán kết và sẽ chạm trán U23 Việt Nam vào đêm 20/1. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử mà U23 Trung Quốc tiến sâu đến vậy ở VCK U23 châu Á.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel

-18/01/2026 11:59 AM (GMT+7)
