U23 Trung Quốc chưa thủng lưới ở U23 châu Á: 2 yếu tố để U23 Việt Nam phá "bức tường"

"Bức tường sắt"

U23 Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình ở bán kết U23 châu Á là U23 Trung Quốc. Trận đấu tới (22h30, 20/1) nằm ngoài dự đoán của nhiều người khi U23 Trung Quốc mới lần đầu lọt vào vòng knock-out, ghi chỉ 1 bàn suốt vòng bảng và gặp phải đội đương kim Á quân ở tứ kết, nhưng lại đi tiếp nhờ loạt luân lưu.

Thủ môn Li Hao vẫn chưa bị đánh bại sau 4 trận ở giải U23 châu Á

U23 Trung Quốc do đó được xem là đối thủ “mềm” hơn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, và người hâm mộ đã mơ về viễn cảnh đá chung kết. Nhưng hãy kìm hãm sự hưng phấn đó, đối thủ vào được tới đây chứng tỏ họ có thể làm nên bất ngờ lần nữa, thậm chí không quá lời khi nói rằng chính họ cũng đang mơ về một kỳ tích kiểu Thường Châu 2018 như U23 Việt Nam.

Thách thức của U23 Việt Nam sẽ là một hàng phòng ngự cực kỳ đông đảo, che mọi góc sút, bắt đối thủ đưa bóng ra biên, tạt vào để đánh đầu phá ra, hoặc sút xa cầu may. Và khi phải đối mặt các cú sút, thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc đã bắt như lên đồng để giữ sạch lưới suốt từ đầu giải.

"Mở khóa" bằng đột phá cá nhân?

U23 Uzbekistan mạnh như vậy còn không ghi bàn được, liệu U23 Việt Nam có thể làm được? “Khoan low-block” là khía cạnh đầy thách thức mà ngay cả đến các đội mạnh hàng đầu thế giới cũng phải vắt óc tìm giải pháp (như cách Arsenal dùng phạt góc). Thực tế trong năm 2025, không chỉ cấp độ U23 mà ở cả ĐTQG cũng có một số trận mà HLV Kim Sang Sik cùng các học trò thắng những đối thủ như Lào hay Nepal cách biệt chỉ 1-2 bàn.

Những quả tạt lơ lửng của U23 Uzbekistan quá dễ xử lý cho hàng thủ U23 Trung Quốc

Arsenal dùng phạt góc để khai thông thế bế tắc và U23 Việt Nam cũng có phạt góc làm vũ khí lợi hại. Nhưng không phải dễ để dùng chiêu này, và U23 UAE đã ngăn chặn được ở tứ kết. Hàng phòng ngự U23 Trung Quốc thậm chí có vẻ chống bóng bổng còn tốt hơn chính hàng thủ U23 Việt Nam, nên hy vọng tạo đột biến vẫn phải đến từ pha bóng sống tầm thấp.

Vấn đề của phía Uzbekistan là họ thiếu các cầu thủ có thể đột phá vòng cấm, dù là bằng các pha solo hay phối hợp, điều mà họ đã từng có với ngôi sao cao 1m67 Abbosbek Fayzullaev. Những quả tạt bổng vào của Uzbekistan cũng thường ở các vị trí đủ xa và thời gian bóng treo trên không đủ lâu để các hậu vệ Trung Quốc vào vị trí và phá ra, chưa kể thủ môn Li Hao rất chủ động băng ra để bắt bóng.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ có thể tạo ra đột biến từ các pha đột phá cá nhân

Do vậy, khoan phá được “bức tường” của U23 Trung Quốc sẽ đòi hỏi các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện các đường bóng nhanh, chịu khó đột phá để khiến các hậu vệ Trung Quốc xoay sở chậm gặp khó khăn. Về mặt này thì chúng ta có thể làm được: Đình Bắc, Anh Quân, Lê Phát, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Công Phương, thậm chí trung vệ Nhật Minh đều là những nhân tố có kỹ năng đi bóng len lỏi dễ tạo đột biến.

Yếu tố bóng 2

Đột phá cá nhân cũng chỉ là một phần giải pháp, U23 Trung Quôc sẽ “đóng trại” trong vòng cấm nhà và chỉ 1-2 pha đột phá sẽ không dễ để mở ra cơ hội dứt điểm. Yếu tố không kém phần quan trọng khác là tận dụng bóng 2, tranh thủ sự hỗn loạn tạo ra từ pha bóng ban đầu để có cơ hội nối tiếp.

Bàn thắng quyết định của U23 Việt Nam trước U23 UAE được ghi bởi sự kết hợp của yếu tố trên: Nhật Minh dâng cao, từ ngoài vòng cấm lướt qua 2 cầu thủ UAE, pha bóng tạo ra sự hỗn loạn, xộc xệch về mặt vị trí của đối phương. Lần lượt Thanh Nhàn và sau đó là Minh Phúc đã nhanh chân trong các pha bóng 2 trước khi Minh Phúc ghi bàn.

U23 Việt Nam có nền tảng thể lực tốt và đủ sức phản ứng nhanh nhạy trong khu cấm địa đối phương

Thể lực tốt là điều giúp các cầu thủ Việt Nam tiếp tục có được sự nhanh nhạy như thế ở hiệp phụ để tận dụng cơ hội, chúng ta sẽ lại cần điều đó nếu U23 Trung Quốc đổ rào. Không cần phải là 1 cú dứt điểm bồi, mà chỉ cần một tình huống đè mặt đối thủ, hay nhanh chân chạm bóng trước khi đối phương đang đà lao tới tranh bóng 50/50, cũng có thể tạo ra cơ hội dứt điểm nối hoặc thậm chí penalty.

Như đã đề cập ở trên, các trung vệ U23 Trung Quốc xoay sở không nhanh, nên nếu bóng đi càng nhanh, họ sẽ càng gặp khó khăn. Giữ phản xạ nhanh nhẹn trong khu 16m50, và cơ hội ghi bàn sẽ mở ra cho các cầu thủ U23 Việt Nam.