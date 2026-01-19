Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đình Bắc khuynh đảo U23 châu Á, vì sao bị AFC ngó lơ ở bầu chọn giải thưởng?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc U23 Việt Nam

AFC mới đây công bố đề cử một giải thưởng tại U23 châu Á nhưng không có tên Đình Bắc trong 6 ứng viên.

Giải thưởng vắng bóng Đình Bắc

Giải U23 châu Á đã bước sang vòng bán kết và mới đây AFC đã tổ chức một cuộc bình chọn giải thưởng “Ngôi sao tương lai” (Future Stars) cho những cầu thủ đá hay nhất vòng chung kết.

AFC đề cử 6 cầu thủ cho giải "Future Stars" của U23 châu Á

AFC đề cử 6 cầu thủ cho giải "Future Stars" của U23 châu Á

AFC liệt kê 6 cầu thủ được bầu chọn cho giải thưởng này, bao gồm Abdullah Radif của U23 Saudi Arabia, Kang Sang Yoon của U23 Hàn Quốc, Saifeldeen Fadlalla của U23 Qatar, Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản, Sandorbek Bakhromov của U23 Uzbekistan và Behram Abduweli của U23 Trung Quốc.

Những lựa chọn này gây nhiều phản ứng trên các nền tảng mạng xã hội. 2 cầu thủ trong số đó đã cùng đội nhà văng khỏi giải từ vòng bảng, Bakhromov thì vừa bị loại ở tứ kết, Kang Sang Yoon thậm chí đá vỏn vẹn 28 phút ở trận mở màn vòng bảng của U23 Hàn Quốc và từ đó đến nay không ra sân, trong khi Abduweli của U23 Trung Quốc đá tiền đạo còn chưa ghi được bàn nào.

Chỉ có Sato xứng đáng với vị trí đó khi đã ghi 3 bàn từ đầu giải, ngang bằng Đình Bắc của U23 Việt Nam. Vậy vì sao Đình Bắc, cũng như 2 chân sút đã ghi 4 bàn là Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Shahin (U23 Lebanon) cũng như những ngôi sao nổi bật khác không được đề cử?

"Cơ cấu" từ đầu?

Lý do rất đơn giản: Giải thưởng này đã được… tổ chức từ trước khi vòng chung kết diễn ra và AFC thực sự không quan tâm lắm việc ai được bầu chọn.

Các ứng cử viên, hoặc họ có thành tích ấn tượng ở vòng loại (Abduweli ghi 4 bàn), hoặc đá cho một CLB tiếng tăm và đã lên tuyển (Radif đá cho Al Hilal, Kang Sang Yoon đá cho Jeonbuk), hoặc vừa có dấu ấn ở mùa giải VĐQG (Sato là Cầu thủ trẻ hay nhất J-League 2025) hay ở cúp châu Á (Bakhromov chơi hay ở Cúp C1). Thậm chí Fadlalla được đề cử đơn giản vì một siêu phẩm từ giữa sân ghi cách đây 9 tháng tại giải Qatar, dù chẳng có dấu ấn gì nổi bật ở cấp CLB hay đội tuyển.

Giải “Future Stars” của AFC dường như chỉ nhằm nêu bật những tài năng trẻ và tiềm năng của họ trong tương lai, chứ không phản ánh gì về màn trình diễn của họ ở giải U23 châu Á (thế nên mới để fan bầu). Đây không phải giải thưởng đáng để fan Việt Nam quan tâm.

Có 2 giải thưởng thực sự giá trị chờ Đình Bắc: Vua phá lưới, và MVP (xuất sắc nhất) của U23 châu Á

Có 2 giải thưởng thực sự giá trị chờ Đình Bắc: Vua phá lưới, và MVP (xuất sắc nhất) của U23 châu Á

U23 Việt Nam nếu đi được tới chung kết thì không chừng Đình Bắc và Sato sẽ đối đầu nhau cho giải MVP của giải đấu, hoặc nếu U23 Trung Quốc vào được chung kết thì thủ thành Li Hao chắc chắn sẽ được cân nhắc. Đình Bắc dù vậy đang để lại dấu ấn nổi bật nhất khi đã ghi bàn ở cả vòng bảng & vòng knock-out, cả 3 bàn đều đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Năm 2018, Quang Hải rốt cuộc đã về nhì ở cả giải Vua phá lưới lẫn giải MVP của giải U23 châu Á. Hy vọng rằng U23 Việt Nam sẽ tiến đến trận tranh chức vô địch, và Đình Bắc sẽ làm tốt hơn đàn anh.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 22:54 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
