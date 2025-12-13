Thủ môn Trung Kiên cảnh báo U22 Việt Nam không chủ quan trước Philippines

U22 Việt Nam tập trung cao độ

Chiều 13/12 tại Bangkok, U22 Việt Nam bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Trước buổi tập, thủ môn Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về công tác chuẩn bị của đội, tinh thần toàn đội sau chiến thắng trước U22 Malaysia cũng như quyết tâm giữ sạch lưới trước đối thủ U22 Philippines.

Thủ môn Trung Kiên (số 1) dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ U22 Philippines ở bán kết

Sau khi giành chiến thắng quan trọng trước U22 Malaysia ở vòng bảng, Trung Kiên cho biết toàn đội nhanh chóng trở lại guồng tập luyện với sự tập trung cao độ. Theo thủ môn sinh năm 2003, ban huấn luyện đã xây dựng giáo án cụ thể cho từng buổi tập, giúp các cầu thủ duy trì sự hưng phấn nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo trước trận đấu then chốt. Chiến thắng trước Malaysia được xem là cú hích tinh thần lớn, giúp toàn đội thêm tự tin để hướng tới mục tiêu vào chung kết.

Nói về những chỉ đạo từ HLV Kim Sang Sik, Trần Trung Kiên nhấn mạnh vai trò của các buổi họp chuyên môn sau mỗi trận đấu. “Sau mỗi trận, thầy và ban huấn luyện đều phân tích rất kỹ những điểm mạnh, điểm chưa tốt của toàn đội. Những hạn chế được chỉ ra rõ ràng để chúng tôi khắc phục ngay trên sân tập, tránh lặp lại trong các trận tiếp theo”, Trung Kiên chia sẻ.

Thủ môn Trung Kiên cảnh báo U22 Việt Nam

Đánh giá về đối thủ U22 Philippines ở bán kết, thủ môn của U22 Việt Nam dành sự tôn trọng lớn. Anh cho rằng việc Philippines đánh bại U22 Indonesia ở vòng bảng đã cho thấy đây là một tập thể có tổ chức và không thể xem thường. “Philippines là đội mạnh, họ đã chứng minh điều đó. Vì vậy, toàn đội phải tập trung tối đa và thi đấu với quyết tâm cao nhất nếu muốn giành chiến thắng”, Trung Kiên nói.

Khi được hỏi về việc từng đánh bại U22 Philippines ở giải U23 Đông Nam Á 2025 trước đó, Trung Kiên cho rằng không nên so sánh quá nhiều giữa các giải đấu. Theo thủ môn của HAGL, U22 Philippines vẫn là đối thủ đáng gờm và U22 Việt Nam cần giữ sự tập trung cao độ thay vì dựa vào kết quả trong quá khứ.

Một trong những vấn đề được ban huấn luyện đặc biệt lưu ý là các tình huống phòng ngự cố định. Trung Kiên thừa nhận toàn đội đã phân tích lại những bàn thua chưa tốt và đang tập trung rèn luyện để hạn chế tối đa sai sót. Với cá nhân mình, thủ môn sinh năm 2003 đặt mục tiêu giữ sạch lưới ở những trận đấu tới tại SEA Games 33, coi đó là động lực để thi đấu ổn định hơn.

Chia sẻ về áp lực cạnh tranh ở vị trí trấn giữ khung thành, Trần Trung Kiên khẳng định tinh thần chung là luôn sẵn sàng. “Ở môi trường nào cũng có sự cạnh tranh. Dù ai được trao cơ hội ra sân thì cũng sẽ tập trung tối đa và cố gắng thi đấu tốt nhất cho đội tuyển”, Trung Kiên nhấn mạnh.

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 15/12. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu giành vé vào chung kết, tiếp tục hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 ở Thái Lan.