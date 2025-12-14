Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 13/12: Mỹ nhân đua tài, 40 cơ hội săn HCV

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Sau 4 ngày thi đấu, Thể thao Việt Nam giành 30 HCV và bước vào ngày 14/12 với khoảng 40 cơ hội tranh chấp vàng, đặt kỳ vọng lớn vào các mũi nhọn chủ lực.

Sau 4 ngày thi đấu tại SEA Games 33, Thể thao Việt Nam đã giành 30 HCV. Ngày 14/12 được xem là một trong những ngày cao điểm của đoàn, khi Việt Nam có khoảng 40 cơ hội tranh chấp HCV ở nhiều môn khác nhau.

Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, nơi cô tìm kiếm tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Trên sân bắn cung, Lê Thị Ánh Nguyệt tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội. Ở wushu, Dương Thúy Vi, biểu tượng của wushu Việt Nam sẵn sàng mang về thêm vinh quang.

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam còn tranh tài dày đặc ở bơi, điền kinh, canoeing, karate, taekwondo, cử tạ, boxing, xe đạp, golf, bóng chuyền, bắn súng…, hứa hẹn tiếp tục “đếm vàng” trong ngày thi đấu thứ năm của Đại hội.

14/12/2025 02:40 AM (GMT+7)
