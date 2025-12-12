U22 Việt Nam khởi động chậm nhưng càng vào sâu càng 'chắc chân'

HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy khả năng đọc vị trận đấu và xây dựng chiến thuật hợp lý trước các đối thủ khác nhau (ảnh Hữu Phạm)

Sự tiến bộ của Đình Bắc

Tiền đạo Đình Bắc rõ ràng là cái tên ấn tượng nhất ở vòng bảng của U22 Việt Nam. Ở trận ra quân, anh ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Tới trận đấu với U22 Malaysia, Đình Bắc ghi dấu ấn là người kiến tạo ở cả hai bàn thắng của U22 Việt Nam.

Đó đều là những tình huống đánh xuống nách của đối thủ và Đình Bắc đã cho thấy tốc độ, kỹ thuật cực tốt cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Nếu so với 2 giải đấu U22 Việt Nam trải qua trong năm nay gồm Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026, Đình Bắc có sự thay đổi đáng kể.

Đình Bắc đang trưởng thành hơn trong màu áo U22 Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Anh xử lý gọn gàng và đồng đội hơn, gần như không có động tác thừa khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Đây là một "may mắn" của U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik bởi dù tiềm năng, Đình Bắc vẫn bị đánh giá là thiếu một chút kỷ luật và độ điềm tĩnh để trở nên xuất sắc hơn.

Sự toả sáng của Đình Bắc cũng rất đúng lúc, khi U22 Việt Nam mới bước vào phần "chạy đà", cả hệ thống còn chưa thực sự mượt mà. Đây là bước đệm quan trọng để các cầu thủ thích ứng với nhịp độ cuộc đua ở SEA Games, vốn đầy áp lực.

Khởi động chậm, nhưng càng đá càng chắc

Hai bàn thắng đến rất sớm với U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu U22 Malaysia. Nó là sự khác biệt khi trước đó, U22 Việt Nam thường bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tạo ra. Đây bị xem là nhược điểm đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt.

Chiến thắng trước U22 Malaysia cũng làm vơi bớt lo ngại với U22 Việt Nam sau màn trình diễn kém ấn tượng trước đó với U22 Lào. Nó dường như cũng lặp lại một "thói quen" cũ của U22 Việt Nam, khởi động chậm nhưng càng về sau càng chắc chắn và hiệu quả.

U22 Việt Nam chơi không màu mè nhưng luôn hiệu quả khi cần thiết (ảnh Hữu Phạm)

Các đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt thường không màu mè, nhưng luôn đi đúng hướng. Tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, U22 Việt Nam cũng khởi đầu khá chệch choạc nhưng sau đó đi một mạch tới chức vô địch.

Một ưu điểm khác của U22 Việt Nam, đó là khả năng ghi bàn đa dạng của các vị trí khác nhau. Hàng tấn công U22 Việt Nam sở hữu nhiều cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc...nhưng khi cần thiết, các cầu thủ khác đều sẵn sàng toả sáng. Đó có thể là Phạm Lý Đức, Công Phương hay hôm qua là Hiểu Minh và Minh Phúc. Chính điều này khiến cho các đối thủ của U22 Việt Nam khó phòng bị.

Phía trước, hành trình tới tấm HCV SEA Games 33 vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên có thể tin nếu tiếp tục giữ được sự tập trung và tinh thần chiến đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn