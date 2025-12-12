Phi Hoàng chỉ ra điểm yếu U22 Việt Nam trước bán kết SEA Games 33

Toàn đội hưng phấn, tập trung tối đa cho bán kết

U22 Việt Nam đang tràn đầy hứng khởi sau chiến thắng quan trọng trước U22 Malaysia để khép lại vòng bảng SEA Games 33 với ngôi nhất bảng B. Trước buổi tập chiều 12/12, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đã có những chia sẻ nhanh về tình hình toàn đội cũng như mục tiêu ở vòng bán kết.

Nguyễn Phi Hoàng đã có những chia sẻ trước trận bán kết

Phi Hoàng cho biết không khí trong đội rất tốt sau trận thắng Malaysia: “Toàn đội rất vui khi giành chiến thắng. Thầy Kim chưa nói nhiều, chỉ gửi lời chúc mừng cả đội”. Dù đã có vé đi tiếp, U22 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung.

Từ hôm nay, toàn đội bước vào giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, đồng thời tăng cường giao tiếp, sinh hoạt để tạo sự gắn kết trước trận đấu then chốt.

Chưa phân tích đối thủ, ưu tiên hoàn thiện lối chơi

U22 Việt Nam hiện chưa đi sâu vào việc nghiên cứu đối thủ bán kết. Theo Phi Hoàng, điều quan trọng nhất là thực hiện đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra mỗi khi ra sân.

Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng nhấn mạnh: “Điều đội cần cải thiện là khả năng dứt điểm cuối cùng”. Đây là điểm hạn chế đã xuất hiện ở một số trận vòng bảng và có thể ảnh hưởng lớn ở vòng knock-out.

Chờ đấu U22 Philippines – thử thách thực sự

Nói về U22 Philippines, đối thủ đã thắng cả U22 Indonesia, Phi Hoàng tỏ ra thận trọng: “U22 Philippines cũng là đội mạnh.

Nhưng quan trọng nhất với U22 Việt Nam là phải tập trung và chiến đấu hết mình”. Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines (16h ngày 12/12) hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, nhưng tinh thần toàn đội đang lên rất cao và sẵn sàng cho mục tiêu giành vé vào chung kết.