Quả cảm người đẹp Ngọc Hà dính chấn thương vẫn giật huy chương nhảy xa SEA Games

Chiều 13/12, điền kinh Việt Nam chứng kiến một trong những khoảnh khắc xúc động nhất tại SEA Games 33, khi Vũ Thị Ngọc Hà, gương mặt từng trải qua biến cố doping, sinh con và tái phát chấn thương vẫn thi đấu quả cảm đến những bước cuối cùng, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong ngày trở lại đấu trường khu vực.

Ngọc Hà nữ chiến binh quả cảm của điền kinh Việt Nam

Tại sân đấu điền kinh, nội dung nhảy ba bước nữ diễn ra với sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Hường và Vũ Thị Ngọc Hà. Trong đó, Ngọc Hà nhận được nhiều kỳ vọng khi từng giành HCB nhảy ba bước và HCV nhảy xa tại SEA Games 31 trên sân nhà, trước khi sự nghiệp bất ngờ chững lại vì án phạt liên quan đến doping.

Tái xuất SEA Games, lập tức thể hiện đẳng cấp

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, Ngọc Hà trở lại SEA Games 33 với quyết tâm đặc biệt. Ngay ở lượt nhảy đầu tiên, nữ VĐV quê Hà Nội đã tạo nên điểm nhấn khi đạt thành tích 13,68m, phá kỷ lục cá nhân của chính mình và sớm vươn lên nhóm dẫn đầu.

Thế nhưng, số phận một lần nữa thử thách người đẹp của điền kinh Việt Nam. Ở những lượt nhảy tiếp theo, Ngọc Hà mắc lỗi nên không được tính thành tích. Đến lượt nhảy thứ ba, sau khoảnh khắc tiếp đất, cô bất ngờ ôm chân đau đớn rồi nằm gục xuống hố cát, không thể đứng dậy ngay lập tức.

Chấn thương cũ ở gót chân tái phát, buộc Ngọc Hà phải dừng thi đấu trong sự tiếc nuối. Ánh mắt buồn bã, xen lẫn bất lực của cô khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng, bởi nữ VĐV đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.

Nước mắt, nghị lực và tấm huy chương dành cho con trai

Dù chỉ có duy nhất một lượt nhảy hợp lệ, thành tích 13,68m vẫn đủ giúp Vũ Thị Ngọc Hà giành huy chương trong ngày tái xuất SEA Games, phần thưởng xứng đáng cho tinh thần quả cảm của cô. Chung cuộc, VĐV Indonesia Londa Maria Natalia giành HCV với 13,85m, VĐV Thái Lan Chuaimaroeng Parinya đoạt HCB với 13,79m, còn Ngọc Hà đứng trên bục nhận HCĐ trong sự cảm phục của khán giả.

Chia sẻ sau cuộc thi, Ngọc Hà nghẹn ngào: “Sau lượt nhảy thứ 3, tôi cảm thấy gót bị đau. Đây là chấn thương cũ tái phát và tôi không thể cố gắng được nữa. Dù sao hôm nay tôi cũng đã phá kỷ lục cá nhân. Khi thi đấu, ai cũng muốn giành huy chương vàng, nhưng với tôi, tấm huy chương nào cũng đáng quý”.

Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười và những giọt nước mắt ấy là hành trình đầy gian nan. Sau biến cố doping, Ngọc Hà sinh con và chỉ 5 tháng sau đã quay lại tập luyện, chấp nhận xa cậu con trai nhỏ, nay mới 2 tuổi để lên đường sang Thái Lan thi đấu. Trong những ngày ở SEA Games, cô thường xuyên gọi điện về nhà, coi con trai là động lực lớn nhất để vượt qua đau đớn và áp lực.

Có thể Ngọc Hà không thể thi đấu trọn vẹn, cũng không đứng trên bục cao nhất, nhưng màn trình diễn của cô tại SEA Games 33 vẫn được xem là một chiến thắng. Chiến thắng của nghị lực, của khát vọng làm lại từ đầu và của một người mẹ sẵn sàng chịu đau để không bỏ cuộc.

Nhìn lại màn trình diễn đáng khen ngợi của người đẹp 1 con