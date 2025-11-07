Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33, lịch thi đấu ĐT nữ Việt Nam mới nhất
Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức thi đấu từ ngày 5/12.
Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Malaysia ngày 5/12, gặp Philippines ngày 8/12 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Myanmar ngày 11/12.
Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 14/12 tại sân Chonburi hoặc TNSU Chonburi, tùy theo kết quả thi đấu của đội chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết và tranh huy chương đồng tổ chức ngày 17/12 tại sân Chonburi.
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng bảng
|
04/12
16:00
|
Singapore
|
Campuchia
|
A
|
04/12
18:30
|
Thái Lan
|
Indonesia
|
A
|
05/12
16:00
|
Myanmar
|
Philippines
|
B
|
05/12
18:30
|
Việt Nam
|
Malaysia
|
B
|
07/12
16:00
|
Indonesia
|
Campuchia
|
A
|
07/12
18:30
|
Singapore
|
Thái Lan
|
A
|
08/12
16:00
|
Malaysia
|
Myanmar
|
B
|
08/12
18:30
|
Philippines
|
Việt Nam
|
B
|
10/12
16:00
|
Singapore
|
Indonesia
|
A
|
10/12
16:00
|
Thái Lan
|
Campuchia
|
A
|
11/12
16:00
|
Philippines
|
Malaysia
|
B
|
11/12
16:00
|
Việt Nam
|
Myanmar
|
B
|
Bán kết
|
14/12
16:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng A
|
BK1
|
14/12
18:30
|
Nhất bảng A
|
Nhì bảng B
|
BK2
|
Tranh hạng 3
|
17/12
15:30
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
HCĐ
|
Chung kết
|
17/12
19:30
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
CK
