Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33, lịch thi đấu ĐT nữ Việt Nam mới nhất

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Malaysia ngày 5/12, gặp Philippines ngày 8/12 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Myanmar ngày 11/12.

Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 14/12 tại sân Chonburi hoặc TNSU Chonburi, tùy theo kết quả thi đấu của đội chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết và tranh huy chương đồng tổ chức ngày 17/12 tại sân Chonburi.

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất