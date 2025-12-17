Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trực tiếp họp báo U22 Thái Lan đấu U22 Việt Nam: HLV Thawatchai nói gì trước chung kết?

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 U22 Việt Nam SEA Games 33

(Trực tiếp họp báo U22 Thái Lan đấu U22 Việt Nam, khoảng 10h30, 17/12) HLV Thawatchai sẽ có những chia sẻ trước thềm trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Diễn biến
U22 Thái Lan hướng về tấm huy chương vàng

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia ở bán kết, U22 Thái Lan chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, nơi họ sẽ đối đầu U22 Việt Nam trên sân Rajamangala vào tối 18/12. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Thawatchai khẳng định toàn đội đang tiến rất gần đến mục tiêu lớn nhất tại giải đấu năm nay.

HLV Thawatchai cho biết: “Trong trận đấu này, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết SEA Games. Từ ban lãnh đạo, các cầu thủ, ban huấn luyện cho đến người hâm mộ, tất cả đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch SEA Games lần này”.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Thái Lan
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 18/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn - Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/12/2025 07:40 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bóng đá SEA Games 33
Xem thêm
Tin liên quan
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN