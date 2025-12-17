Trực tiếp họp báo U22 Thái Lan đấu U22 Việt Nam: HLV Thawatchai nói gì trước chung kết?

U22 Thái Lan hướng về tấm huy chương vàng

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia ở bán kết, U22 Thái Lan chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, nơi họ sẽ đối đầu U22 Việt Nam trên sân Rajamangala vào tối 18/12. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Thawatchai khẳng định toàn đội đang tiến rất gần đến mục tiêu lớn nhất tại giải đấu năm nay.

HLV Thawatchai cho biết: “Trong trận đấu này, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết SEA Games. Từ ban lãnh đạo, các cầu thủ, ban huấn luyện cho đến người hâm mộ, tất cả đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch SEA Games lần này”.