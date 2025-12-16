“Người hùng” Văn Thuận hưng phấn, thầy Kim lo chỉnh hàng thủ U22 Việt Nam

Chiều ngày 16/12, U22 Việt Nam đã quay trở lại sân tập nhằm chuẩn bị cho trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được bố trí rèn quân tại sân bóng quen thuộc của Đại học RBAC (Bangkok), nơi đội đã tập luyện xuyên suốt hành trình vừa qua ở vòng bảng.

Các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt là nhóm dự bị tập rất "sung"

Buổi tập bắt đầu vào khoảng 16h và mở đầu bằng phần trả lời báo chí của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Trước thềm trận đấu quyết định, cầu thủ sinh năm 2004 cho thấy sự tự tin rõ rệt khi khẳng định U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi kịch bản ở chung kết.

🧘‍♂️ Nhóm đá chính thả lỏng, ưu tiên hồi phục

Sau phần làm việc với truyền thông, U22 Việt Nam bước vào giáo án tập luyện. Những cầu thủ đá chính trong chiến thắng trước U22 Philippines ở bán kết chủ yếu tập nhẹ, thả lỏng và hồi phục thể trạng nhằm đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho trận chung kết.

Ban huấn luyện cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng khi không đẩy cường độ quá cao với nhóm trụ cột, tránh rủi ro chấn thương trong giai đoạn nhạy cảm nhất của giải đấu.

💪 Nhóm dự bị “nuốt giáo án”, Văn Thuận đầy hứng khởi

Trái ngược với nhóm đá chính, các cầu thủ dự bị vẫn tập luyện với cường độ cao theo đúng giáo án của ban huấn luyện. Nổi bật trong buổi tập là Lê Văn Thuận, tiền đạo đang có tinh thần rất tốt sau khi ghi bàn quyết định giúp U22 Việt Nam vượt qua Philippines.

Văn Thuận liên tục thể hiện sự hưng phấn, di chuyển năng nổ và dứt điểm tích cực, cho thấy sẵn sàng được tung vào sân ở trận chung kết nếu HLV Kim Sang Sik trao cơ hội.

HLV Kim Sang Sik trực tiếp hướng dẫn các hậu vệ kĩ năng phòng ngự

🛡️ HLV Kim Sang Sik “cầm tay chỉ việc” hàng thủ

Đáng chú ý, trong một góc sân, HLV Kim Sang Sik đã gọi trung vệ Lý Đức ra trao đổi riêng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trực tiếp thị phạm một số động tác xử lý trong các tình huống phòng ngự, từ chọn vị trí đến cách áp sát và bọc lót.

Động thái này cho thấy sự chăm chút đặc biệt cho hệ thống phòng ngự, yếu tố được xem là nền tảng trong lối chơi của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Với tinh thần thoải mái, sự chuẩn bị bài bản và những điều chỉnh chi tiết từ ban huấn luyện, U22 Việt Nam đang từng bước hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, sẵn sàng cho trận chung kết được chờ đợi nhất của bóng đá nam SEA Games

Một số hình ảnh về buổi tập ngày 16/12 của ĐT Việt Nam