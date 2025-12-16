Hiểu Minh: U22 Việt Nam không ngại Thái Lan, sẵn sàng “chiến” đến cùng

Trước buổi tập chiều 16/12 tại Bangkok, Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết tinh thần của U22 Việt Nam đang ở mức rất cao khi toàn đội chỉ còn cách tấm HCV SEA Games 33 đúng một trận đấu. Theo Hiểu Minh, việc góp mặt ở chung kết không phải là điều bất ngờ, bởi mục tiêu này đã được xác định từ rất sớm.

“Cả đội vào chung kết với tinh thần rất hứng khởi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu này từ lâu và cảm thấy rất vui, tự hào khi đi đến trận đấu cuối cùng”, Hiểu Minh mở đầu cuộc phỏng vấn.

Hiểu Minh cho rằng chiến tích lọt vào chung kết SEA Games của U22 Việt Nam không phải điều bất ngờ

🧐 Đánh giá U22 Thái Lan: Không cần rụt rè

Nói về đối thủ ở trận chung kết, tiền vệ của U22 Việt Nam cho biết anh mới theo dõi U22 Thái Lan qua màn hình và có những đánh giá ban đầu mang tính cá nhân. Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ mổ băng kỹ lưỡng để hỗ trợ toàn đội nghiên cứu đối thủ.

“Con người của U22 Thái Lan không thay đổi quá nhiều so với trước. Họ cũng không áp đảo Malaysia ở bán kết, vì vậy U22 Việt Nam không có lý do gì để phải rụt rè”, Hiểu Minh nhấn mạnh.

⚠️ Cảnh giác mũi nhọn số 9 của Thái Lan

Theo Hiểu Minh, cầu thủ mà U22 Việt Nam cần đặc biệt chú ý là Yotsakorn Burapha, tiền đạo mang áo số 9 của đội chủ nhà.“Cậu ấy có khả năng dứt điểm rất tốt. Hàng phòng ngự của chúng tôi cần thu hẹp khoảng cách, tập trung cao độ để không cho đối phương dễ dàng phát huy điểm mạnh” trung vệ U22 Việt Nam phân tích.

💪 Bước ngoặt trước Philippines & động lực từ khán đài

Nhắc lại trận bán kết đầy khó khăn với Philippines, Hiểu Minh tiết lộ lời nhắn quan trọng của HLV Kim Sang Sik trong giờ nghỉ: “Thầy nói đây là trận đấu bước ngoặt để mỗi người thể hiện và tỏa sáng. Từng cá nhân phải cố thêm một chút nữa vì màu cờ sắc áo”.

Sự cổ vũ của người hâm mộ cũng là nguồn tiếp sức lớn cho U22 Việt Nam. “Khi bước ra sân khởi động và nhìn lên khán đài thấy rất đông CĐV Việt Nam, đó là động lực rất lớn và cũng là niềm tự hào để chúng tôi cố gắng”, Hiểu Minh nói thêm.

Với việc trận chung kết có thể kín sân Rajamangala, tiền vệ này tin rằng bầu không khí cuồng nhiệt sẽ càng tiếp thêm cảm hứng cho các cầu thủ.

Chia sẻ về sân Rajamangala, Hiểu Minh cho biết toàn đội nhận được sự khích lệ tinh thần rất lớn từ ban huấn luyện. “HLV đã nói đây là sân mà các anh đi trước từng làm được, thì chúng tôi cũng phải làm được”, Hiểu Minh khẳng định.

Hiểu Minh khẳng định U22 Việt Nam sẵn sàng cho mọi kịch bản ở chung kết, kể cả đá luân lưu

🛡️ Triết lý “không thủng lưới trước” & sẵn sàng mọi kịch bản

Sự tự tin của U22 Việt Nam còn đến từ việc bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng ở hai trận chung kết trong năm 2025. Theo Hiểu Minh, đó là điểm tựa tinh thần quan trọng trước cuộc đối đầu với Thái Lan.“Đã vào tới đây rồi, hai trận chung kết trước làm được thì trận thứ ba cũng không thể khác”, trung vệ này quả quyết.

Trước ý kiến cho rằng U22 Việt Nam là đội bóng “khó thua nhưng có phần nhàm chán”, Hiểu Minh cho rằng đó là lối chơi và bản sắc của đội: “Điều đầu tiên khi vào sân là không để thủng lưới. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của hàng phòng ngự. Việc ghi bàn đã có các tiền đạo”.

Về thể lực, Hiểu Minh tự tin U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho mọi kịch bản. “Thể lực các đội ở giải này khá tương đồng, ai cũng rất khỏe. Dù 90 phút, hiệp phụ hay luân lưu, chúng tôi đều sẵn sàng thi đấu,” Hiểu Minh khép lại cuộc phỏng vấn.