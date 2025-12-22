Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Park chúc mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

Trong bài viết chúc mừng Việt Nam giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 33, HLV Park Hang-seo nhắc tới chiếc nhẫn may mắn đã tặng ông Kim Sang-sik.

HLV Park mở đầu bằng lời chúc muộn 4 ngày gửi tới U22 Việt Nam với HC vàng tại SEA Games. HLV 68 tuổi ví thành tích này như một khẳng định về tầm nhìn của VFF, trong việc phát triển bóng đá Việt Nam.

"Chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực của các bạn, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn", ông Park viết.

HLV Kim Sang-sik (trái) và Park Hang-seo. Ảnh: FBNV

HLV Kim Sang-sik (trái) và Park Hang-seo. Ảnh: FBNV

Ông tiếp tục gửi lời chúc mừng tới HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện, cũng như toàn bộ cầu thủ với chiến thắng này. HLV từng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup và đoạt hai HC vàng SEA Games tự hào về các cầu thủ và sẽ tiếp tục ủng hộ bóng đá Việt Nam.

"Và hy vọng rằng chiếc nhẫn tôi đã tặng cho HLV Kim, sẽ luôn giúp cậu bình an trong tâm hồn và đầy may mắn trong giải đấu sắp tới", HLV Park viết thêm. "Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam. Cố lên".

Chiếc nhẫn do ông Park tặng được HLV Kim Sang-sik đeo suốt giải đấu, và trong cả họp báo sáng nay 22/12 tại trụ sở VFF. HLV Park cũng đăng ảnh ông Kim và khoảnh khắc U22 Việt Nam nhận HC vàng SEA Games 33. Trên ảnh, có thể thấy rõ ông Kim đeo một chiếc nhẫn màu đen ở ngón út phải.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, phường Từ Liêm, Hà Nội sáng 22/12/2025. Ảnh: Sơn Tùng

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam, phường Từ Liêm, Hà Nội sáng 22/12/2025. Ảnh: Sơn Tùng

HLV Park Hang-seo từng dẫn dắt U23 và tuyển Việt Nam từ năm 2017, giúp đội vào chung kết U23 châu Á, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 (nay là ASEAN Cup), vào tứ kết Asian Cup 2019 cũng như cú đúp HC vàng SEA Games 30 và 31. Ông Park thôi việc năm 2023.

HLV Kim Sang-sik 49 tuổi, là cựu tiền vệ đội tuyển Hàn Quốc, mới có 5 năm kinh nghiệm làm HLV. VFF bổ nhiệm ông Kim làm HLV trưởng đội tuyển và U23 Việt Nam năm 2024, thay cho ông Philippe Troussier. Trong năm 2025, HLV sinh năm 1976 giúp Việt Nam vô địch cả ba giải đấu chính thức gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games.

HLV Park và Kim trước đây là thầy trò ở tuyển Hàn Quốc, nay có chung công ty đại diện. HLV Kim từng nói rằng ông không muốn làm lu mờ di sản của Park Hang-seo và tỏ rõ sự tôn trọng đối với thành tựu của Park tại Việt Nam. Hôm 21/12, công ty đại diện hai HLV này đăng bài chúc mừng chiến tích của thầy trò Kim, trong đó có câu: "Chúng tôi rất biết ơn những đóng góp của HLV Park và Kim đến thành công của bóng đá Việt Nam".

Theo Hoàng An

Nguồn: [Link nguồn]

22/12/2025 14:48 PM (GMT+7)
