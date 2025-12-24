Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Việt Nam vá lỗi sau SEA Games, Lý Đức tin Đình Bắc sẽ giành Quả bóng vàng

Sự kiện: U23 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33

Trung vệ Phạm Lý Đức có những chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước ngày lên đường tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

   

⚽ Tập trung “vá lỗi”, dứt khoát không ngủ quên trên HCV SEA Games

Chiều 24/12, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập thứ hai tại Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia. Trước buổi tập, trung vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đáng chú ý, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận của toàn đội khi bước ra sân chơi châu lục.

Lý Đức trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 24/12.

Lý Đức trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 24/12.

Theo Phạm Lý Đức, dù vừa giành huy chương vàng SEA Games 33, ban huấn luyện nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục nếu U23 Việt Nam muốn tiến xa ở châu Á. “Trong giai đoạn này, ban huấn luyện tập trung cải thiện, củng cố những gì toàn đội còn thiếu sót ở SEA Games. Thầy Kim Sang Sik đặc biệt chú trọng cho chúng tôi khâu dứt điểm và phòng ngự bóng bổng”, Lý Đức cho biết.

Đây được xem là hai mảng miếng then chốt, bởi ở đấu trường U23 châu Á, các đối thủ đều sở hữu thể hình, thể lực và khả năng tận dụng tình huống cố định rất tốt.

🧩 Tăng chiều sâu đội hình, Vĩ Hào – Văn Hà là “làn gió mới”

Nói về lực lượng, trung vệ của U23 Việt Nam đánh giá cao những sự bổ sung gần đây, giúp đội có thêm phương án cả trong tấn công lẫn phòng ngự: “Đội vừa tăng cường Lê Văn Hà và Bùi Vĩ Hào. Trước SEA Games, Vĩ Hào chấn thương nên chưa bắt nhịp kịp, còn bây giờ cậu ấy là sự tăng cường rất tốt cho hàng công. Văn Hà cũng tập trung tập luyện cùng toàn đội và là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ”.

Việc có thêm những phương án chiều sâu được xem là yếu tố quan trọng khi U23 Việt Nam phải thi đấu với mật độ cao và cường độ lớn ở giải châu lục. Chia sẻ về sự cạnh tranh vị trí, Phạm Lý Đức khẳng định tinh thần tích cực đang lan tỏa trong toàn đội.

Lãnh đạo VFF thăm và động viên U23 Việt Nam trước buổi tập.

Lãnh đạo VFF thăm và động viên U23 Việt Nam trước buổi tập.

“Với mỗi cầu thủ, từng buổi tập đều là một cơ hội để cố gắng và thể hiện bản thân. Ai cũng phải nỗ lực nếu muốn được trao cơ hội”, Lý Đức nói. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà HLV Kim Sang Sik liên tục nhấn mạnh trong quá trình xây dựng U23 Việt Nam.

🌏 Vòng chung kết châu Á: Thử thách lớn mang tên Saudi Arabia

Theo Lý Đức, dù mới là buổi tập thứ hai, ban huấn luyện đã sớm định hướng cho toàn đội về mục tiêu dài hạn: “Trước khi bước vào quá trình tập trung cho SEA Games, thầy Kim Sang Sik đã nói chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho SEA Games mà còn hướng tới mục tiêu dài hơn là VCK U23 châu Á”.

Trung vệ này nhấn mạnh sự khác biệt lớn nhất giữa SEA Games và sân chơi châu lục chính là đẳng cấp đối thủ. “Sự chuẩn bị lúc này rất quan trọng vì chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội bóng đẳng cấp châu lục như chủ nhà Saudi Arabia. Toàn đội phải tập trung cao độ và cố gắng nhiều hơn cả trong phòng ngự lẫn tấn công”.

Lý Đức tin Đình Bắc sẽ được vinh danh ở Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Lý Đức tin Đình Bắc sẽ được vinh danh ở Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

🏆 Tin vào Đình Bắc trước lễ trao Quả bóng Vàng 2025

Khi được hỏi về lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, Phạm Lý Đức không giấu sự kỳ vọng dành cho người đồng đội thân thiết: “Tôi hi vọng Đình Bắc sẽ có một giải thưởng”. Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá trẻ Việt Nam năm qua, giữ vai trò đầu tàu giúp U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 33.

Lý Đức cũng chia sẻ lại khoảnh khắc anh được trao băng đội trưởng ở hiệp phụ trận chung kết SEA Games. “Khi ban huấn luyện quyết định thay Đình Bắc, cậu ấy đưa băng đội trưởng cho tôi. Bắc muốn tôi truyền tải năng lượng tích cực, thúc giục tinh thần anh em trong những phút cuối”, trung vệ U23 Việt Nam nói thêm.

U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á
U23 Việt Nam hội quân sau HCV SEA Games, Văn Khang hé lộ mục tiêu lớn ở châu Á

Đội trưởng Khuất Văn Khang có những chia sẻ với truyền thông khi U23 Việt Nam chính thức hội quân trở lại, chuẩn bị cho chiến dịch U23 châu Á 2026.

Bấm xem >>

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

24/12/2025 17:35 PM (GMT+7)
