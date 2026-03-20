Nóng nhất thể thao sáng 20/3: Sao trẻ 17 tuổi sánh ngang Rafael Nadal

Sao trẻ 17 tuổi sánh ngang Rafael Nadal

Moise Kouame, tài năng trẻ mới 17 tuổi sánh ngang Rafael Nadal khi đánh bại Zachary Svajda với tỉ số 2-1 tại Miami Open. Tài năng trẻ người Pháp là tay vợt trẻ nhất thắng tại một giải ATP 1000 kể từ khi Rafael Nadal làm được vào năm 2003. Tỉ số các set lần lượt là 5-7, 6-4 và 6-4 nghiêng về Moise Kouame.

Zverev nhận ra sai lầm của mình

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Alexander Zverev vừa chia sẻ lý do vì sao thua Sinner tại chung kết Indian Wells và muốn sửa chữa ngay lập tức. "Nhiều cầu thủ nói về chuyện chủ động quyết liệt nhưng nói và làm là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi có vẻ như đi hơi quá trong câu chuyện này. Tôi cần phải tìm lại sự cân bằng cho bản thân. Nếu tôi chơi quá quyết liệt, trận đấu có thể sẽ diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại so với những gì tôi muốn".

Colby Covington bị réo tên

Nhà cựu vô địch hạng bán trung của sàn UFC, Colby Covington vừa bị réo tên cho sự kiện đặc biệt tại Nhà Trắng. Đó là Santiago Ponzinibbio, võ sĩ 39 tuổi người Argentina. Theo Ponzinibbio chia sẻ, anh từng thắng "Vua hỗn loạn" nhiều lần trong những trận đấu tập và sẵn sàng thực hiện trong một trận đấu chính thức.

Tyson Fury và cha mâu thuẫn nặng nề

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, John Fury, cha của Tyson Fury khẳng định mối quan hệ của bản thân và "Vua giang hồ" đã bị phá hủy hoàn toàn. "Tôi không còn quan hệ gì với nó (Tyson Fury) nữa. Quyền anh đã hủy hoại nó hoàn toàn. Tôi có thể khẳng định bản thân chưa bao giờ nhận một đồng nào của nó. Tôi không muốn tiền của Tyson và cũng không cần tiền của nó. Nếu nó cần gì đó, chúc nó may mắn".

Los Angeles Lakers mất cả 3 ngôi sao lớn

Sau chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại NBA, Los Angeles Lakers "toang" nặng khi mất cả 3 ngôi sao chính trong trận đấu với Miami Heat. Luka Doncic gặp vấn đề ở hông, Lebron James bị đau chân trong khi Austin Reaves bị thương ở cẳng tay. Lakers hiện tại đang xếp thứ 3 miền Tây với 44 chiến thắng và 25 thất bại.