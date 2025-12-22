Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U22 Thái Lan thua đau U22 Việt Nam ở SEA Games 33, báo Thái đòi cải tổ nền bóng đá

Sự kiện: U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Kinh điển Đông Nam Á Bóng đá Thái Lan SEA Games 33

SEA Games 33 đã kết thúc nhưng dư âm nặng nề vẫn bủa vây bóng đá Thái Lan. Thất bại đau đớn của U22 Thái Lan ngay tại Rajamangala trước U22 Việt Nam đặt ra thực tiễn, nền bóng đá của nước này cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ.

Dưới đây là bài phân tích của chuyên gia bóng đá Thái Lan Tangkui trên tờ Siam Sport.

🧠 Gạt bỏ SEA Games: nói thì dễ, làm mới khó

Trên lý thuyết, việc “gạt SEA Games sang một bên” nghe có vẻ hợp thời và tiến bộ. Giới chuyên gia nước chủ nhà SEA Games 33 đã nhiều lần nói với nhau rằng bóng đá Thái Lan cần nhìn xa hơn giải đấu khu vực, cần tập trung nghiêm túc hơn vào những mục tiêu lớn, mang tính chiến lược và dài hạn.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan&nbsp;Tangkui phân tích về việc bóng đá Thái Lan cần một cuộc cải tổ hậu SEA Games 33

Chuyên gia bóng đá Thái Lan Tangkui phân tích về việc bóng đá Thái Lan cần một cuộc cải tổ hậu SEA Games 33

Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều. Chỉ cần thất bại ở chung kết SEA Games, đặc biệt là trước Việt Nam, làn sóng chỉ trích lập tức bùng lên dữ dội. HLV bị dội bom, cầu thủ bị mổ xẻ, Liên đoàn cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy.

Phản ứng đó chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho việc vì sao, trong suy nghĩ của những người có quyền quyết định, tấm huy chương vàng SEA Games vẫn bị xem là điều “không được phép đánh rơi”.

🔥 Huy chương vàng SEA Games – từ niềm tự hào đến gánh nặng vô hình

SEA Games từng là đỉnh cao của bóng đá khu vực, là nơi danh dự quốc gia được đặt lên hàng đầu. Khi bóng đá chưa bị lịch FIFA chi phối, các đội tuyển đều mang lực lượng mạnh nhất, mọi con đường đều hướng về SEA Games, sự kỳ vọng là tuyệt đối.

U22 Thái Lan thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam

U22 Thái Lan thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam

Nhưng bóng đá hiện đại đã thay đổi. Lịch thi đấu chồng chéo, quyền lợi CLB ngày càng lớn, đội tuyển trẻ không còn đủ điều kiện để tập trung dài ngày. Dẫu vậy, tâm lý “Thái Lan phải vô địch SEA Games” vẫn ăn sâu trong tiềm thức xã hội.

Không có HCV không chỉ là thất bại chuyên môn, mà còn là cú sốc cảm xúc, là thứ tạo ra áp lực khổng lồ lên những người điều hành. Chính vì thế, dù miệng nói “mở ra tương lai”, hành động thực tế vẫn buộc phải quay về với chiếc phao quen thuộc mang tên SEA Games.

📆 Lịch FIFA – ranh giới cần được xác lập rõ ràng

Nếu thật sự muốn thay đổi, bóng đá Thái Lan cần thống nhất một nguyên tắc cốt lõi: lịch FIFA là chuẩn mực cao nhất.

Những giải đấu nằm trong lịch FIFA buộc phải được ưu tiên tuyệt đối. Khi đó, quyền triệu tập cầu thủ nằm trọn trong tay HLV và Liên đoàn, CLB không có quyền từ chối. Đó là luật chơi chung của bóng đá thế giới.

Bóng đá trẻ Thái Lan đang tụt hậu so với Việt Nam

Bóng đá trẻ Thái Lan đang tụt hậu so với Việt Nam

Ngược lại, với các giải đấu ngoài lịch FIFA – bao gồm SEA Games – mọi thứ cần được nhìn nhận lại. Quyền quyết định thuộc về CLB, Liên đoàn chỉ có thể đề nghị chứ không thể áp đặt. Cầu thủ không được nhả là chuyện bình thường, không phải lỗi của CLB, cũng không phải lỗi của cầu thủ.

Nếu chấp nhận nguyên tắc này, đội hình dự SEA Games có thể yếu hơn, thiếu trụ cột, thậm chí mất cơ hội cạnh tranh HCV. Nhưng đổi lại, bóng đá Thái Lan sẽ thoát khỏi tình trạng “nửa vời”, nơi đội tuyển không đủ quân, CLB không hài lòng, cuối cùng chẳng bên nào thực sự hưởng lợi.

🔄 SEA Games: sân thử nghiệm hay chiếc vòng kim cô?

Trong bối cảnh hiện tại, SEA Games nên được định vị lại như một giải đấu thử nghiệm, nơi HLV có thể tìm kiếm nhân tố mới, mở rộng chiều sâu đội hình và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn hơn ở cấp châu lục hay vòng loại World Cup.

Madam Pang và giới quan chức bóng đá Thái Lan còn nhiều việc phải làm hậu SEA Games 33

Madam Pang và giới quan chức bóng đá Thái Lan còn nhiều việc phải làm hậu SEA Games 33

Nếu giành được huy chương vàng, thì nên xem là phần thưởng thêm, không phải thước đo duy nhất cho sự thành công. Bởi khi điều kiện không cho phép có đội hình mạnh nhất, việc đặt mục tiêu “phải vô địch” chỉ càng làm gia tăng mâu thuẫn và áp lực.

Quan trọng hơn, Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải là bên tiên phong trong việc thay đổi tư duy: kiên định với lịch FIFA, chấp nhận va chạm dư luận, và cho người hâm mộ thấy một lộ trình phát triển rõ ràng – từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn.

Muốn người ta tin vào cả một quá trình dài hạn, chứ không phán xét mọi thứ chỉ qua kết quả trước mắt, thì trước hết phải có lộ trình rõ ràng đủ để trao gửi niềm tin. Và để làm được điều đó, bước đi đầu tiên – khó nhất nhưng bắt buộc – chính là dám thật sự bước qua SEA Games, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động nhất quán.





-22/12/2025 18:12 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Kinh điển Đông Nam Á
