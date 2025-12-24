Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Thủ môn Trần Trung Kiên được CĐV bầu chọn là cầu thủ điển trai nhất SEA Games 33

Sự kiện: U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

Bên cạnh những tấm huy chương chính thức trên sân cỏ tại SEA Games 33, U22 Việt Nam bất ngờ được cộng đồng mạng khu vực trao tặng thêm một một giải thưởng mang đậm tính giải trí và lan tỏa tích cực.

Trần Trung Kiên giành giải cầu thủ điển trai nhất SEA Games 33

Theo kết quả thăm dò do fanpage Facebook T-Pageant (Thái Lan) - trang mạng xã hội nổi tiếng chuyên bình chọn nhan sắc với hàng triệu thành viên theo dõi, thủ môn Trần Trung Kiên của U22 Việt Nam đã xuất sắc xếp hạng Nhất trong cuộc bình chọn cầu thủ điển trai nhất SEA Games 33.

Người gác đền thuộc biên chế HAGL được yêu thích nhất về ngoại hình trong số các cầu thủ tham dự đại hội nhờ gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng (1m91).

Thủ môn Trần Trung Kiên. Ảnh: HAGL.

Thủ môn Trần Trung Kiên. Ảnh: HAGL.

Cuộc bình chọn này thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng mạng Đông Nam Á, đặc biệt là các thành viên nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Theo công bố từ ban tổ chức, danh sách bình chọn quy tụ 9 cầu thủ nổi bật đại diện cho nhiều đội tuyển trong khu vực.

Sau quá trình “săm soi” kỹ lưỡng từ ngoại hình, thần thái đến phong cách thi đấu và hình ảnh ngoài sân cỏ, đa số người tham gia đã thống nhất lựa chọn thủ môn U22 Việt Namlà gương mặt toàn diện nhất, được ví như “nam thần” của SEA Games 33.

Điều đáng chú ý là kết quả cuộc thăm dò này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tương tác lớn và gần như không vấp phải tranh cãi. Không khiếu nại, không cần VAR, không so kè gay gắt, người có lượt bình chọn cao hơn giành chiến thắng, tất cả diễn ra trong không khí vui vẻ, hài hước và đầy tinh thần thể thao. Nhiều bình luận dí dỏm cho rằng đây là “tấm huy chương duy nhất mà cầu thủ không cần ra sân thi đấu, chỉ cần xuất hiện là đủ gây thương nhớ”.

Trên phương diện chuyên môn, Trần Trung Kiên cũng để lại dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33 với phong độ ổn định, phản xạ tốt, khả năng làm chủ khu vực 16m50 và sự điềm tĩnh đáng khen ngợi trong khung gỗ. Chính sự kết hợp giữa năng lực thi đấu và ngoại hình sáng, thần thái tự tin, hình ảnh chỉnh chu đã giúp thủ môn U22 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ với người hâm mộ trong nước mà còn với cộng đồng mạng khu vực Đông Nam Á.

Dù chỉ mang tính chất giải trí nhưng danh hiệu này vẫn được xem là một điểm nhấn thú vị, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực, trẻ trung và thân thiện của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Nếu những tấm huy chương chuyên môn là thành quả của chiến thuật, kỷ luật và nỗ lực tập thể, thì giải thưởng dành cho Trần Trung Kiên có thể xem là phần thưởng phụ đầy vui nhộn, giúp bóng đá Việt Nam ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ khu vực.

Người hùng U22 Việt Nam tặng HCV SEA Games cho vợ xinh, Đình Bắc được FIFA vinh danh
Người hùng U22 Việt Nam tặng HCV SEA Games cho vợ xinh, Đình Bắc được FIFA vinh danh

Các tuyển thủ U22 Việt Nam đã có những hoạt động sau khi trở về với tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Theo Minh Hoàng

Nguồn: [Link nguồn]

23/12/2025 12:10 PM (GMT+7)
