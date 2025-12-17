U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Hơn 2 thập kỷ so kè & 3 chung kết SEA Games kinh điển

Vào 19h30 ngày 18/12, giới mộ điệu Đông Nam Á sẽ đổ dồn sự chú ý về sân vận động Rajamangala, nơi diễn ra trận "chung kết trong mơ" của SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Không chỉ là cuộc chiến vì tấm huy chương vàng, màn so tài này còn mang đậm dấu ấn lịch sử, nơi những nền bóng đá hàng đầu khu vực tiếp tục viết thêm chương mới cho lịch sử cạnh tranh kéo dài.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tạo nên trận "chung kết trong mơ" ở SEA Games 33

💔 Những nỗi đau lớn ở SEA Games 22 và 23

Suốt thời gian dài, bóng đá Thái Lan được xem như "khắc tinh" của bóng đá Việt Nam trên mọi cấp độ, từ đội tuyển quốc gia tới U23. SEA Games, giải đấu mà người Thái thống trị tuyệt đối với kỷ lục 16 lần đăng quang không phải ngoại lệ.

Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games giới hạn độ tuổi U23 vào năm 2001, Việt Nam nhiều lần tiến sâu, thậm chí góp mặt ở chung kết nhưng thường xuyên gục ngã trước Thái Lan. Nỗi ám ảnh lớn nhất chắc chắn phải kể đến chung kết SEA Games 22 (năm 2003) diễn ra ngay tại sân nhà.

Thời điểm đó, U23 Việt Nam với lứa cầu thủ tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng chơi thăng hoa để tiến vào trận chung kết trên sân nhà Mỹ Đình. Trước sự già dơ và bản lĩnh vượt trội của U23 Thái Lan, đội chủ nhà ngậm ngùi chịu thất bại 1-2 sau 120 phút. "Giấc mơ vàng" đầu tiên đã tan vỡ, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi cho hàng triệu cổ động viên.

Trận Việt Nam thắng Hòa Thái Lan thắng Bàn thắng của Việt Nam Bàn thắng của Thái Lan 19 6 6 7 22 27

Thành tích đối đầu của Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ U22 - U23 (theo Wikipedia)

2 năm sau, ở SEA Games 23 ( năm 2005) trên đất Philippines, U23 Việt Nam có cơ hội "phục thù" Thái Lan trong trận chung kết. Nhưng một lần nữa, bản lĩnh của người Thái được thể hiện bằng chiến thắng 3-0.

Những thất bại liên tiếp tại chung kết, đặc biệt là trận thua nặng nề năm 2005 tạo ra "rào cản tâm lý" vô hình khiến các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam phải mất rất nhiều năm để vượt qua cái bóng của người Thái tại đấu trường SEA Games.

Dù lên ngôi thuyết phục, người Thái vẫn rất đề cao chiến thắng ở chung kết SEA Games 23 khi chặn đứng mối hiểm họa tiềm tàng có thể "lật đổ" sự thống trị của họ. Teeratep Winothai - tác giả cú hat trick vào lưới U23 Việt Nam - sau này tuyên bố đây là trận đấu hay nhất của anh trong 4 kỳ SEA Games đã tham dự, đồng thời giúp anh vươn tầm thành ngôi sao lớn.

Tiến Linh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan 2-2 ở vòng bảng SEA Games 30

🔄 Bước ngoặt mới và trận chung kết SEA Games 31 lịch sử

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ SEA Games 30 năm 2019, thời điểm bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn cực thịnh dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Trong kỳ SEA Games trên đất Philippines, thầy Park và U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan 2-2 tại vòng bảng với rượt đuổi tỷ số kịch tính. Từ chỗ bị dẫn 0-2, U22 Việt Nam vẫn chơi sòng phẳng để gỡ hòa, thậm chí có thời điểm vượt trội về thế trận.

Trớ trêu hơn, U22 Thái Lan phải dừng bước từ vòng bảng sau đại chiến, còn U22 Việt Nam băng băng tiến tới chung kết trước khi đoạt tấm HCV sau 60 năm chờ đợi.

Đến SEA Games 31 vào năm 2021, kỳ đại hội diễn ra ngay trên sân nhà, U22 Việt Nam với tư cách đương kim vô địch chính thức tái đấu Thái Lan ở chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo không để "bóng ma" thất bại ám ảnh.

Phút 83, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng đi chạm mép dưới xà ngang rồi đi vào lưới, ấn định tỷ số 1-0. U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games, lập kỷ lục vô địch mà không để thủng lưới bàn nào trong suốt giải đấu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết SEA Games để chấm dứt cơn ác mộng kéo dài hơn 2 thập kỉ.

U22 Việt Nam đánh bại người Thái ở chung kết SEA Games 31 trên sân nhà để vượt qua mỗi ám ảnh quá khứ

⏳ Chờ đợi trận chung kết "kinh điển" mới

Nhìn lại lịch sử đối đầu đầy thăng trầm, từ những thất bại cay đắng ở SEA Games 22 và 23 đến chiến thắng lịch sử phá tan "lời nguyền" tại SEA Games 31, trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sắp tới không chỉ là trận đấu tranh huy chương vàng, mà còn là cuộc chiến quyết định ngôi vị số 1 thực sự của bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Nên nhớ, Thái Lan đã trải qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp không vô địch, còn Việt Nam cũng lỗi hẹn với ngôi vương ở kỳ đại hội khu vực năm 2023.

Trên hết, U22 Việt Nam cần chiến thắng nữa ở chung kết - lần này là trên đất Thái Lan - nhằm khẳng định vị thế trước đại kình địch. Rõ ràng, người hâm mộ có lí do chờ đợi một trận đại chiến kịch tính, xứng tầm vị thế "Siêu kinh điển" của bóng đá khu vực.

Trận Việt Nam thắng Hòa Thái Lan thắng Bàn thắng của Việt Nam Bàn thắng của Thái Lan 9 1 4 4 8 16

Thành tích đối đầu của Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games từ năm 2001 (thời điểm môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi U22-U23)