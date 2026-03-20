Nóng bỏng tennis Miami Open: Tsitsipas đi tiếp, Dimitrov thua trận chiến 3 set

Dimitrov thua trận đấu 3 set

Grigor Dimitrov đã không thể phục hận cho trận thua tại Brisbane của mình, khi anh một lần nữa để thua trước Raphael Collignon. Dù vậy tay vợt người Bỉ vẫn phải mất tới 3 set để đánh bại Dimitrov với các tỷ số 7-6(3) 4-6 7-6(6).

Grigor Dimitrov

Hai tay vợt thể hiện sự chặt chẽ khi khởi đầu trận đấu và không ai đối mặt một điểm break nào, nhưng trong loạt tie-break Collignon đã bứt lên dẫn 6-1 trước khi đoạt set đầu với tỷ số 7-3 trong loạt tie-break. Tuy nhiên Dimitrov vùng lên ở set 2 và đoạt một break then chốt ở ván 7 để thắng 6-4 và đưa trận đấu vào set 3.

Lúc này cả hai tay vợt đều thể hiện sự mệt mỏi và đánh lỗi nhiều, Dimitrov đã có break trước ở ván 5 nhưng Collignon thể hiện bản lĩnh thi đấu cực kỳ ấn tượng khi đòi lại break ở ván 10 (ván Dimitrov cầm giao để thắng set). Loạt tie-break lần này ngang ngửa hơn nhưng khi tỷ số là 6-6, Collignon đã có 2 pha phòng ngự rất hay từ vạch baseline để ghi 2 điểm quyết định.

Tsitsipas đánh bại đối thủ người Anh, đặt vé hẹn De Minaur

Stefanos Tsitsipas đã có màn ra quân thắng lợi tại Miami Open khi vượt qua đối thủ người Anh Arthur Fery với các tỷ số 6-1 7-6 (4). Tsitsipas chiếm thế áp đảo ở set 1 khi đoạt 2 break để kết thúc set chỉ sau 33 phút, nhưng Fery vùng lên trong set 2, cứu tới 3 set point ở ván 10, và chỉ chịu thất bại sau loạt tie-break.

Trận thắng này đưa Tsitsipas vào vòng 2 và anh sẽ có cuộc đối đầu khá thú vị với Alex De Minaur. Tsitsipas từng là "ác mộng" của tay vợt người Australia nhưng tình thế đã thay đổi nhiều và De Minaur đang có phong độ khá cao.