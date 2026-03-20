"Thần tiên tỷ tỷ" Thu An đấu vật với trai làng, trận đấu bao người ao ước

Vật cổ truyền Việt Nam tiếp tục tạo tầm ảnh hưởng những ngày đầu năm âm lịch 2026, trong bức tranh ấy, cái tên Thu An, nữ đô được coi là “Thần tiên tỷ tỷ” của làng vật Việt, là một trong những đô vật khiến người hâm mộ bàn tán về nhan sắc và tài năng.

Clip về Thu An (áo trắng) đấu vật với trai làng đang được quan tâm trên mạng xã hội

Từ “Thần tiên tỷ tỷ” đến nữ đô khiến sới vật bùng nổ

Không còn là gương mặt xa lạ với người yêu vật cổ truyền, Thu An từng gây “bão” tại sới vật Cổ Loa khi giành chức vô địch hạng 50kg nữ năm 2025 và tiếp tục phong độ ấn tượng ở mùa hội 2026.

Sở hữu làn da trắng, gương mặt thanh tú và thần thái nhẹ nhàng, cô được ví như “Thần tiên tỷ tỷ”. Nhưng sự mềm mại ấy gần như biến mất khi bước lên sới. Thu An thi đấu với sự tập trung cao độ, ra đòn nhanh, gọn và đầy tính toán.

Những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ nữ, bằng các miếng đánh như quật sườn, móc trụ hay phản đòn, đã giúp cô khẳng định vị thế một trong những “ngôi sao” sáng giá nhất của vật hội làng hiện đại. Không chỉ thắng, cô còn thắng theo cách khiến khán giả phải trầm trồ: kỹ thuật, thông minh và đầy bản lĩnh.

Hiếm hoi đấu nam: Trận đấu gây sốt mạng xã hội

Dù đã quen với hình ảnh Thu An “làm chủ” sới vật nữ, nhưng việc cô bước lên thi đấu với một nam đô làng lại là câu chuyện hiếm hoi và chính điều đó khiến đoạn clip lan truyền mạnh mẽ.

Trong clip, Thu An đối đầu với một chàng trai có thể hình vượt trội. Sự chênh lệch về sức mạnh là điều dễ nhận thấy, nhưng nữ đô vẫn nhập cuộc đầy tự tin, liên tục tung ra những đòn đánh nhanh và chủ động áp sát.

Không ít thời điểm, chàng trai phải vất vả chống đỡ trước những pha ra đòn bất ngờ của cô gái nhỏ bé. Dù kết quả cuối cùng phần thắng nghiêng về phía nam đô, nhưng điều đọng lại không phải là tỷ số, mà là màn thể hiện đầy dũng cảm và kỹ thuật của Thu An.

Một khán giả bình luận: “Em gái này đẳng cấp đấy, nhanh và khéo cực kỳ”. Người khác nhận xét: “Xinh lại còn vật khỏe, xem mà bất ngờ luôn”.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho tài năng, sắc đẹp của Thu An

Cộng đồng mạng: Khen ngợi xen lẫn tranh luận

Sự xuất hiện của trận đấu nam nữ luôn tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, và trường hợp của Thu An cũng không ngoại lệ.

Nhiều người dành lời khen cho tinh thần thi đấu của cô: “Bạn nữ rất dũng cảm”, “Cô em vật quá hay” hay “Bé mà khỏe ghê, có nghề thật”.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng nếu xét về kỹ thuật, Thu An hoàn toàn không thua kém: “Thể hình chênh lệch quá, chứ kỹ năng bạn nữ ổn hơn”.

Tuy nhiên, cũng có không ít tranh luận xoay quanh tính công bằng khi nam đấu với nữ. Một số người cho rằng nên tách biệt để đảm bảo tính thể thao truyền thống, trong khi số khác lại nhìn nhận đây là “gia vị” thú vị của hội làng, nơi tính giải trí và tinh thần giao lưu được đặt lên cao.