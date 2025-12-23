Báo Thái Lan: Thua U22 Việt Nam là 'nỗi thất vọng lớn nhất'

Trong bài viết tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ nhất SEA Games 33, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sports xếp trận chung kết môn bóng đá nam vào nhóm sự kiện gây thất vọng lớn nhất của chủ nhà. U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại thua 2-3 trước U22 Việt Nam.

Truyền thông Thái Lan đánh giá thẳng thắn và không giấu được sự cay đắng khi nhìn lại trận đấu này ở SEA Games 33, gọi việc Thái Lan đánh mất HCV là “nỗi thất vọng lớn nhất” của cả kỳ đại hội. Tờ báo cho biết việc đánh mất lợi thế lớn và để Việt Nam lội ngược dòng ngay trong trận tranh huy chương vàng là một trong những kỷ niệm buồn mà người hâm mộ thể thao Thái Lan muốn quên đi.

Tờ báo này nhấn mạnh, trước thềm SEA Games 33, Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng đặt mục tiêu đầy tham vọng là giành trọn vẹn cả bốn huy chương vàng ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan để giành hu chương vàng SEA Games 33.

Không chỉ bóng đá nam thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết, bóng đá nữ Thái Lan cũng dừng bước ở bán kết và chỉ giành huy chương đồng sau loạt luân lưu định mệnh. Ở môn futsal, đội tuyển nam thậm chí còn thua đậm Indonesia 1-6 trong trận quyết định, trong khi futsal nữ cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ ba.

Tờ Siam Sports cho rằng việc trắng tay ở cả bốn nội dung bóng đá là điều khó chấp nhận với một nền bóng đá từng thống trị khu vực trong nhiều năm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ SEA Games 24 năm 2007, Thái Lan không giành nổi một tấm huy chương vàng nào ở cả 4 nội dung bóng đá.

Trước đó, chỉ một ngày sau trận chung kết, Siam Sports đã bình luận đầy cay đắng sau khi U22 Việt Nam lội ngược dòng để đánh bại đội chủ nhà, giành chức vô địch SEA Games lần thứ ba trong lịch sử. "Bây giờ, chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam đang thực sự vươn lên mạnh mẽ. Hình ảnh niềm vui khi dẫn trước 2-0 chỉ là ảo ảnh, củng cố thực tế rằng chúng ta đang ngủ quên trên những thành công trong quá khứ trong khi những nước xung quanh đang vượt trội hơn chúng ta trên thực tế".

Tờ báo cũng cho biết với người hâm mộ Thái Lan, SEA Games 33 khép lại bằng nhiều cảm xúc trái ngược, để những kỷ niệm khó quên. Trong khi điền kinh, boxing hay cử tạ mang về những thành công rực rỡ, thì bóng đá - môn thể thao được kỳ vọng nhiều nhất - lại để lại nỗi buồn khó nguôi.