Trực tiếp chuyển nhượng ngày cuối: Hojlund chính thức rời MU, Antony gia nhập Real Betis

AC Milan chính thức đón Rabiot

AC Milan đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Adrien Rabiot từ Marseille, đưa tiền vệ người Pháp tái ngộ HLV Massimiliano Allegri, thầy cũ của anh tại Juventus.

Theo truyền thông Italia, AC Milan đạt thỏa thuận với Marseille với mức phí 10 triệu euro, bao gồm cả phụ phí. Rabiot đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, gắn bó với đội chủ sân San Siro đến mùa hè 2029.

Rabiot được phép rời Marseille sau vụ xô xát với đồng đội cũ Jonathan Rowe ở đầu mùa giải 2025/26, sự việc thậm chí phải nhờ đến lực lượng an ninh tại sân Velodrome can thiệp. Sau đó, Rowe đã bị bán sang Bologna. Trùng hợp thay, AC Milan sẽ tiếp Bologna ngay sau loạt trận quốc tế, vào ngày 14/9, và Rabiot hoàn toàn có thể chạm trán lại Rowe trong trận cầu này.

Rabiot trở thành tân binh thứ 9 của AC Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau các bản hợp đồng Luka Modric, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupinan, Koni De Winter, Zachary Athekame, Christopher Nkunku và Pietro Terracciano.