Trực tiếp chuyển nhượng ngày cuối: Hojlund chính thức rời MU, Antony gia nhập Real Betis
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày cuối.
MU xác nhận hoàn tất việc bán đứt Antony cho Real Betis. Theo đó, đội bóng Tây Ban Nha sẽ trả cho MU 22 triệu euro (19 triệu bảng), kèm thêm 3 triệu euro (2,6 triệu bảng) phụ phí tùy thành tích. Đáng chú ý, “Quỷ đỏ” cũng cài điều khoản hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu Real Betis bán Antony trong tương lai.
Mùa trước, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo sau 26 trận trong màu áo Real Betis.
Rasmus Hojlund đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ MU sang Napoli theo dạng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt, có thể trở thành nghĩa vụ mua đứt với tổng giá trị lên tới 50 triệu euro.
Cụ thể, Napoli trả 6 triệu euro phí mượn trong một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt trị giá 44 triệu euro. Nếu Napoli giành quyền dự Champions League, điều khoản này sẽ tự động trở thành bắt buộc.
Ngoài ra, MU sẽ hưởng thêm 5% phí chuyển nhượng Hojlund trong tương lai, còn hợp đồng của tiền đạo người Đan Mạch tại Napoli có cài điều khoản giải phóng vào khoảng 85-90 triệu euro.
AC Milan đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ Adrien Rabiot từ Marseille, đưa tiền vệ người Pháp tái ngộ HLV Massimiliano Allegri, thầy cũ của anh tại Juventus.
Theo truyền thông Italia, AC Milan đạt thỏa thuận với Marseille với mức phí 10 triệu euro, bao gồm cả phụ phí. Rabiot đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, gắn bó với đội chủ sân San Siro đến mùa hè 2029.
Rabiot được phép rời Marseille sau vụ xô xát với đồng đội cũ Jonathan Rowe ở đầu mùa giải 2025/26, sự việc thậm chí phải nhờ đến lực lượng an ninh tại sân Velodrome can thiệp. Sau đó, Rowe đã bị bán sang Bologna. Trùng hợp thay, AC Milan sẽ tiếp Bologna ngay sau loạt trận quốc tế, vào ngày 14/9, và Rabiot hoàn toàn có thể chạm trán lại Rowe trong trận cầu này.
Rabiot trở thành tân binh thứ 9 của AC Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau các bản hợp đồng Luka Modric, Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupinan, Koni De Winter, Zachary Athekame, Christopher Nkunku và Pietro Terracciano.
Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè, MU đã chiêu mộ thành công Senne Lammens từ Royal Antwerp.
01/09/2025 23:50 PM (GMT+7)