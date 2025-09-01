Trực tiếp chuyển nhượng tối 1/9: Liverpool sở hữu Guehi, Nicolas Jackson gia nhập Bayern
Cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu ngày 1/9, ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025.
Ngày hôm nay (1/9) sẽ là thời điểm cuối để các đội bóng châu Âu thực hiện các phi vụ chuyển nhượng trong phiên chợ hè 2025. Điều này đồng nghĩa các CLB sẽ cố gắng thương thuyết nốt trong thời gian này để có thể mang những tân binh còn lại về với đội bóng. Dự báo nhiều "bom tấn" đáng chú ý sẽ xuất hiện trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2025.
Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, giờ chót ngày chuyển nhượng cuối có sự khác biệt:
+ Ngoại hạng Anh - 19h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ La Liga - 23h59 ngày 1/9, giờ địa phương (4h59 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ Bundesliga - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ Serie A - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
+ Ligue 1 - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).
Liverpool đã chiêu mộ thành công trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace. Thỏa thuận giữa đôi bên có trị giá hơn 35 triệu bảng, kèm theo điều khoản Crystal Palace được hưởng 10% giá trị chuyển nhượng nếu Liverpool bán Guehi cho đội bóng khác trong tương lai. Tuyển thủ quốc gia Anh đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Liverpool cách đây 1 tháng.
Theo Fabrizio Romano, Bayern Munich và Chelsea đã tìm được tiếng nói chung trong thương vụ Nicolas Jackson. Cụ thể, Bayern chính thức mượn tiền đạo người Senegal trong 1 năm với mức phí 16,5 triệu euro kèm điều khoản bắt buộc mua đứt vào mùa hè 2026. Cá nhân Jackson cũng đồng ý một bản hợp đồng 5 năm với Bayern sau khi hết hạn cho mượn.
Đáng chú ý, mức phí mượn Jackson của Bayern lần này cao hơn so với thỏa thuận trước đó (15 triệu euro).
Trên trang chủ, Chelsea xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công 20 tuổi Facundo Buonanotte từ Brighton, theo bản hợp đồng cho mượn dài hạn. BBC Sports tiết lộ, "The Blues" phải trả 2 triệu bảng phí mượn tuyển thủ quốc gia Argentina.
Fulham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Tyrique George từ Chelsea với mức phí chuyển nhượng 22 triệu bảng. Được biết, chân sút 19 tuổi sẽ ký hợp đồng dài hạn với Fulham, còn Chelsea cũng cài điều khoản hưởng khoản phần trăm nhất nếu Fulham bán Tyrique George cho đội khác trong tương lai.
Theo Fabrizio Romano, hậu vệ Manuel Akanji sẽ gia nhập Inter Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ Man City. Đương kim á quân Champions League phải trả Man City khoản phí 2 triệu euro, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 15 triệu euro vào năm 2026.
Aston Villa đã đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ tiền vệ Harvey Elliott từ Liverpool. Cầu thủ 22 tuổi sẽ chơi cho đội chủ sân Villa Park theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm kèm điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng.
Theo David Ornstein (The Athletic), Tottenham đã mượn thành công tiền đạo Randal Kolo Muani từ PSG trong vòng 1 năm kèm mức phí 5 triệu euro. Đáng chú ý, thỏa thuận giữa đôi bên không bao gồm điều khoản bắt buộc mua đứt. Kolo Muani sẽ kiểm tra y tế và ký hợp đồng với "Gà trống" trong ít giờ tới.
Theo Fabrizio Romano, Alexis Sanchez chính thức cập bến Sevilla theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 36 tuổi sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
Theo nhà báo Florian Plettenberg (Sky Sport Đức), Bayern Munich đã tổ chức các cuộc đàm phán tuyệt mật với Chelsea nhằm hy vọng thuyết phục đại diện Ngoại hạng Anh đổi ý và cho mượn Nicolas Jackson.
Trước đó, Chelsea tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận cho Bayern mượn Jackson, đồng thời gọi lại tiền đạo người Senegal vì chấn thương của Liam Delap. Đáng nói hơn, Jackson đã có mặt tại Đức và kiên quyết không trở lại "The Blues".
Theo Fabrizio Romano, Tottenham đang nỗ lực đàm phán với PSG để mượn tiền đạo Randal Kolo Muani. Tuy nhiên, khả năng thương vụ này thành hiện thực chưa chắc chắn do còn tùy thuộc vào việc Tottenham có đáp ứng được các điều khoản mà PSG đặt ra.
Theo Fabrizio Romano, MU đã chiêu mộ thành công thủ môn Senne Lammens, sau khi đạt thỏa thuận với Royal Antwerp, CLB chủ quản của ngôi sao người Bỉ về mức phí chuyển nhượng 21 triệu euro (18 triệu bảng) kèm phụ phí.
Lammens hiện đã đến Manchester để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Động thái chiêu mộ Lammens thành công đồng nghĩa, MU sẽ từ bỏ Emiliano Martinez dù trước đó, "Quỷ đỏ" cũng đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn thuộc biên chế Aston Villa.
Trang The Athletic xác nhận, MU vừa đạt được thỏa thuận cá nhân với thủ môn Senne Lammens (Royal Antwerp). Tuy nhiên, quá trình đàm phán giữa 2 CLB vẫn chưa có tiến triển rõ rệt: “MU đã đồng ý các điều khoản cá nhân với thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, nhưng chưa có thỏa thuận chính thức giữa 2 CLB".
Truyền thông cũng hé lộ hình ảnh thủ thành 23 tuổi người Bỉ lên máy bay di chuyển sang Manchester để kịp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước hạn chót.
Theo thông tin độc quyền từ Fabrizio Romano, HLV Erik ten Hag vừa bị Bayer Leverkusen sa thải. Quyết định được ban lãnh đạo câu lạc bộ đưa ra vào sáng nay và thông báo với nhà cầm quân người Hà Lan.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Aston Villa đã đạt thỏa thuận mượn Jadon Sancho từ MU. Trong đó, MU sẽ chịu trách nhiệm chi trả một phần lương của Sancho, đồng thời sẽ kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2027. Dự kiến, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ đến đại bản doanh của Aston Villa kiểm tra y tế trong vài giờ tới.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Newcastle đã đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ tiền đạo Yoane Wissa từ Brentford với bản hợp đồng có tổng giá trị 55 triệu bảng. Wissa sẽ lên đường tới đại bản doanh của Newcatle để kiểm tra sức khỏe vào hôm nay.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma đã đạt thảo thuận gia nhập Man City, theo bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro (trong đó hơn 30 triệu euro là phí chuyển nhượng). Thủ thành người Italia sẽ ký hợp đồng dài hạn với Man City và đã hoàn tất kiểm tra y tế vào hôm nay.
Real Betis chính thức đạt thỏa thuận với Man Utd để chiêu mộ Antony theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn. Ban đầu Betis muốn mượn, nhưng ngay trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, thương vụ đã khép lại với gói trị giá 25 triệu euro cùng điều khoản chia 50% lợi nhuận bán lại. Ngoài ra, Man Utd cũng không phải đền bù tiền lương cho Antony. Cựu sao Ajax muốn hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Betis càng nhanh càng tốt.
Sau Alejandro Garnacho và Antony, MU sẽ tìm cách thanh lý nốt Jadon Sancho và Tyrell Malacia để ổn định nhân sự mùa giải 2025/26.
HLV trưởng Aston Villa, Unai Emery, đã lên tiếng về khả năng chiêu mộ trung vệ Victor Lindelof – cựu cầu thủ Manchester United, hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời Old Trafford vào tháng Sáu vừa qua.
"Lindelof giàu kinh nghiệm và là một cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ chờ xem mọi thứ được chốt như thế nào vào ngày mai. Chúng tôi đang kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một vài cầu thủ”, HLV Emery khẳng định.
Tiền đạo Marc Guiu chuẩn bị được gọi trở lại Chelsea sớm hơn dự kiến từ bản hợp đồng cho mượn tại Sunderland. Động thái này nhằm giúp HLV Enzo Maresca có thêm phương án trên hàng công trong bối cảnh Liam Delap đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo.
Ở một diễn biến khác, mục tiêu của Chelsea – tiền vệ tấn công Fermín Lopez – đã vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 1-1 giữa Barcelona và Rayo Vallecano.
“The Blues” được cho là đã gửi đề nghị trị giá 40 triệu euro (tương đương 35 triệu bảng) tới Barcelona để hỏi mua cầu thủ này.
Theo thông tin mới nhất từ các phóng viên Dharmesh Sheth và Vik Varange, Aston Villa đang đàm phán với Manchester United về một thương vụ mượn tiền đạo Jadon Sancho trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.
Phía Man United ưu tiên bán đứt, tuy nhiên các cuộc trao đổi hiện đang tập trung vào phương án cho mượn.
Sancho hiện đã bước vào năm cuối hợp đồng với “Quỷ đỏ”, tuy nhiên CLB vẫn nắm quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm.
Theo nguồn tin mới nhất từ các phóng viên Mark McAdam và Kaveh Solhekol của Sky Sports News, Crystal Palace đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Axel Disasi từ Chelsea trong nỗ lực tìm người thay thế Marc Guehi.
HLV trưởng Oliver Glasner xác nhận CLB chỉ chấp nhận để Guehi ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè này nếu tìm được người thay thế xứng đáng.
"Chúng tôi phải giữ cậu ấy. Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất rằng chỉ bán Marc nếu có người thay thế phù hợp. Nếu không có sự thay thế hợp lý, với tôi việc giữ cậu ấy là điều rõ ràng”, HLV Glasner chia sẻ sau chiến thắng trước Aston Villa.
Trước đó, Liverpool đã gửi đề nghị trị giá 35 triệu bảng để chiêu mộ Guehi vào thứ Bảy. Trung vệ đội trưởng của Crystal Palace đã ra sân và ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa vào Chủ nhật.
Trái với các thông tin gần đây, tiền vệ Angelo Stiller của Stuttgart sẽ không chuyển đến MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết cầu thủ người Đức dự kiến sẽ ở lại Bundesliga ít nhất đến tháng 1/2026. Hiện MU không có kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự tầm cỡ như Stiller trước hạn chót vào ngày 1/9, khi họ đang tập trung vào việc tìm kiếm một thủ môn mới.
Bayern Munich đã tiếp cận Atalanta để hỏi mua tiền đạo Ademola Lookman, người đang muốn rời đội bóng Serie A. Tờ The Athletic cho biết Bayern Munich đã đề xuất hợp đồng cho mượn kèm khoản phí đáng kể với Atalanta, cùng tùy chọn mua đứt với giá cao. Động thái này diễn ra sau khi thương vụ đưa Nicolas Jackson đến Đức đổ bể.
Trong trận đấu West Ham thắng Nottingham Forest 3-0 gần đây, Paqueta ghi bàn ở chấm phạt đền. Anh sau đó ăn mừng bằng việc chỉ tay, hôn lên logo của West Ham trên áo. Điều này đồng nghĩa tương lai của tiền vệ này đã được chốt ở West Ham dù còn nhiều đội quan tâm anh. Trong khi đó, West Ham cũng không có mong muốn bán Paqueta cho bất cứ đội bóng nào khác.
Theo thông tin từ tờ The Times, sau khi Tottenham chiêu mộ thành công ngôi sao Xavi Simons từ RB Leipzig, đội bóng Đức đang tìm kiếm cái tên thay thế. Tiền vệ Harvey Elliott của Liverpool là mục tiêu tiềm năng. Dù chưa đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ 22 tuổi, Leipzig được cho là đã liên hệ với Liverpool để thảo luận về thương vụ này.
