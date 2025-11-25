MU và Newcastle cùng tranh Anderson, bị Nottingham hét giá khổng lồ

Một trường hợp tương tự Pogba

Sau 2 mùa giải tỏa sáng rực rỡ cho Nottingham Forest, tiền vệ trung tâm Elliot Anderson đang có khả năng trở thành cầu thủ 100 triệu bảng tiếp theo của Premier League. Anh đang được không ít các CLB lớn săn đón và đã có 2 đội bóng bày tỏ sự quan tâm, trớ trêu thay trong đó có cả CLB cũ của anh.

Anderson là một sao trẻ tiềm năng ở Newcastle, nhưng ra đi khiến anh phất lên thành tiền vệ hàng đầu Premier League ở Nottingham

Gia nhập đội chủ sân City Ground vào mùa hè 2024 với giá chỉ 15 triệu bảng, Anderson vốn không muốn chia tay Newcastle do anh là dân vùng Tyneside và được CLB đào tạo từ năm lên 8 tuổi. Nhưng Newcastle buộc phải bán do họ đối mặt khả năng bị trừ điểm, "The Magpies" phải chia tay với một tài năng do học viện CLB đào tạo để đáp ứng luật tài chính.

Anderson nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá Anh sau khi sang Nottingham Forest, giúp CLB này trở lại cúp châu Âu đầy bất ngờ sau mùa giải 2024/25. Rất kỹ thuật và quan sát tinh tường, Anderson thoát pressing rất đều đặn và mượt khiến anh được các CĐV gọi trìu mến là "Maradona nói tiếng Geordie".

Khi Anderson ra đi, hợp đồng của anh không có điều khoản cho phép Newcastle mua lại, và cũng không có điều khoản thanh lý. Mức giá của Anderson do đó sẽ được Nottingham Forest tự quyết định, và họ sẽ không nhận mức phí dưới 100 triệu bảng cho cầu thủ này.

Cuộc cạnh tranh MU - Newcastle

Newcastle sẽ phải chấp nhận con số đó để mua lại cầu thủ mình đào tạo, một trường hợp khá giống MU với Paul Pogba cách đây gần 1 thập kỷ. Và nói đến MU, chính đội bóng này là đối thủ của Newcastle trong cuộc cạnh tranh cho Anderson do nhu cầu sở hữu một tiền vệ có thể thoát pressing và phát động tấn công.

Trong khi Newcastle có Sandro Tonali, Joelinton và Bruno Guimaraes, nhất là Tonali đá giống Anderson, MU có Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes ở tuyến giữa, nhưng trong đó 2 cầu thủ thiên về khâu đánh chặn, 1 người thiên về dâng cao tấn công, và người còn lại vẫn khá trẻ và không có khả năng phòng ngự ấn tượng. MU đang cố gắng thuyết phục Anderson rằng anh sẽ có vị trí đá chính ngay lập tức nếu đầu quân ở Old Trafford.

Anderson sẽ gần như chắc chắn chiếm ngay một suất đá chính nếu gia nhập MU

Hiện bóng đá Anh đã có 2 cầu thủ nội địa chạm mốc 100 triệu bảng phí chuyển nhượng là Jack Grealish và Declan Rice, và Anderson đang được đánh giá có năng lực không kém gì những Rice, Szoboszlai là những tiền vệ đang đá cho các đội mạnh ở Premier League. Theo FBRef, Anderson với 2.930m đang là tiền vệ có tổng quãng đường phát triển bóng tốt hơn cả Rice (2.783m) và Szoboszlai (2.436m), họ là top 3 về thông số này trong các tiền vệ ở Premier League.

Bên cạnh đó, Anderson đang nhiều khả năng sẽ đoạt vị trí đá chính bên cạnh Rice trên hàng tiền vệ ĐT Anh tại World Cup. Trong khi Rice tham gia tấn công nhiều hơn, Anderson hoạt động ở giữa hoặc lùi về sân nhà làm bóng nhiều hơn nên sẽ không ghi bàn hay kiến tạo nhiều. Nhưng vai trò của anh ở "Tam Sư" ngày càng được HLV Thomas Tuchel đề cao và điều đó chỉ càng tăng mức giá của anh trên thị trường.