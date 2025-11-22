MU nhắm 3 sao Ngoại hạng Anh giá 250 triệu bảng, rao bán Casemiro - Fernandes

MU củng cố tuyến giữa

HLV Ruben Amorim muốn tăng cường các lựa chọn ở khu trung tuyến, và theo TEAMtalk, MU có thể chiêu mộ cả ba mục tiêu hàng đầu nếu mọi thương vụ diễn ra thuận lợi. “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ mua một tiền vệ mới vào tháng Một, nhưng việc cải tổ toàn diện có thể kéo dài qua hai đến ba kỳ chuyển nhượng, do số tiền khổng lồ cần chi để hoàn tất.

Casemiro và Bruno Fernandes đều nằm trong danh sách thanh lý của MU

Ngày 18/11, TEAMtalk tiết lộ rằng MU sẽ bán 3 cầu thủ để tài trợ cho việc xây dựng lại tuyến giữa. Marcus Rashford dự kiến chuyển sang Barcelona theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn mùa hè tới. Barcelona có tùy chọn mua đứt tiền đạo người Anh với 30 triệu bảng. Rashford, nhận lương 325.000 bảng/tuần do Barcelona chi trả toàn bộ, đã đóng góp 6 bàn thắng và 9 kiến tạo trong 16 trận cho đội bóng Tây Ban Nha mùa này.

Trong khi đó, Casemiro, 34 tuổi vào tháng Hai, đang còn bảy tháng cuối hợp đồng, và MU sẽ không kích hoạt tùy chọn gia hạn một năm, bởi anh là một trong ba cầu thủ nhận lương hơn 300.000 bảng/tuần. Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes cũng nằm trong danh sách cầu thủ mà MU dự kiến thay thế trong các kỳ chuyển nhượng tới.

Trong khi đó, Jadon Sancho, nhận 250.000 bảng/tuần, cũng sẽ ra đi vào cuối mùa. Ngoài ra, “Quỷ đỏ” dự kiến nhận 38 triệu bảng từ Napoli, đội có nghĩa vụ phải biến hợp đồng mượn Rasmus Hojlund thành chuyển nhượng vĩnh viễn vào mùa hè năm sau.

Việc các cầu thủ kể trên ra đi sẽ giải phóng quỹ lương đáng kể, tạo điều kiện để MU theo đuổi các mục tiêu hàng đầu ở tuyến giữa. Ba mục tiêu hàng đầu mà “Quỷ đỏ” nhắm đến gồm: Adam Wharton của Crystal Palace, Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton. Theo nguồn tin, HLV Amorim không chỉ muốn chiêu mộ một trong ba cầu thủ, mà muốn cả ba để mở ra kỷ nguyên thành công mới tại Old Trafford.

HLV Amorim muốn mang về MU cả ba cái tên Wharton, Baleba và Anderson

Tuy nhiên, các thương vụ này sẽ rất tốn kém. Crystal Palace định giá Wharton ở mức khoảng 70 triệu bảng, trong khi Nottingham Forest định giá Anderson là 80 triệu bảng, và Brighton vẫn khăng khăng đòi 100 triệu bảng cho Baleba. Dù giá chuyển nhượng có thể thay đổi trong những tháng tới, đây vẫn là những cầu thủ mà HLV Amorim xác định là chìa khóa cho kế hoạch cải tổ đội hình của MU.

Chiến lược mới của MU

Anderson đã tỏa sáng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Trong khi đó, MU cũng theo dõi Wharton và gần đạt thỏa thuận với Baleba vào mùa hè vừa qua. Nếu Crystal Palace, Nottingham Forest và Brighton cứng rắn về các thương vụ tháng Một, “Quỷ đỏ” sẵn sàng chờ đến mùa hè thay vì chiêu mộ các cầu thủ ít hấp dẫn từ giải khác.

Chiến lược chiêu mộ mùa hè trước đó của MU, với Matheus Cunha (Wolves) và Bryan Mbeumo (Brentford), đã mang lại hiệu quả. Mbeumo, trị giá 71 triệu bảng, đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của MU mùa này với 6 bàn, trong khi Cunha (62,5 triệu bảng) ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của HLV Amorim.

Trước Cunha, MU chỉ mua hai cầu thủ từ Ngoại hạng Anh kể từ thương vụ Harry Maguire (Leicester City, 80 triệu bảng vào năm 2019), và Mason Mount (Chelsea, 60 triệu bảng vào năm 2023).