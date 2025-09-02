10 vụ "bể kèo" khó tin nhất lịch sử Tottenham: Bị cướp người khi đang kiểm tra y tế

✈️ Willian (2013): Bị Chelsea "cướp" ngay tại phòng y tế

Đây là "vụ bể kèo" kinh điển và đáng xấu hổ nhất. Tottenham đã đồng ý mức phí 30 triệu bảng với Anzhi, đưa Willian bay đến London và tiến hành kiểm tra y tế tại sân tập của CLB. Khi mọi thứ tưởng chừng đã hoàn tất, Chelsea bất ngờ nhảy vào.

Người đại diện của Willian đã yêu cầu anh rời khỏi phòng y tế, lên xe và đi thẳng đến sân tập của Chelsea để ký hợp đồng. Vụ "cướp trên giàn mướp" này sau đó đã trở thành một bài hát chế giễu nổi tiếng mà các CĐV Chelsea dành cho đối thủ.

💔 Eberechi Eze (2025): "Nạn nhân" mới nhất của kình địch Arsenal

Câu chuyện đau đớn này chỉ vừa mới xảy ra. Tottenham đã đạt được thỏa thuận miệng với Crystal Palace và cá nhân Eze. Nhưng họ đã chần chừ trong việc dứt điểm thương vụ. Nắm bắt được thời cơ, kình địch không đội trời chung Arsenal đã "đánh úp" vào phút chót. "Pháo thủ" đưa ra một lời đề nghị tương đương và với sức hút của mình, họ đã thành công nẫng tay trên mục tiêu quan trọng của Spurs.

📸 Paulo Dybala (2019): Mất ngôi sao vì "bản quyền hình ảnh"

Sau khi vào chung kết Champions League, Spurs đã ở rất gần việc kích nổ "bom tấn" 70 triệu bảng mang tên Paulo Dybala từ Juventus. Tuy nhiên, thương vụ đã sụp đổ trong 48 giờ cuối cùng vì một lý do không tưởng: bản quyền hình ảnh. Dybala đã bán bản quyền hình ảnh của mình cho một công ty bên thứ ba, và Tottenham đã không thể giải quyết mớ bòng bong pháp lý này kịp trước khi thị trường chuyển nhượng Premier League đóng cửa.

🏆 Eden Hazard (2012): Mất "bom tấn" vì định mệnh Champions League

Tottenham từng ở rất gần việc tạo ra một đôi cánh trong mơ: Gareth Bale và Eden Hazard. Họ đã gần như có được Hazard từ Lille, với điều kiện là phải giành vé dự Champions League. Spurs đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, một vị trí đủ điều kiện.

Nhưng định mệnh đã trêu ngươi họ. Chelsea, đội xếp thứ 6, lại bất ngờ vô địch Champions League và theo luật UEFA thời đó, họ đã "cướp" mất suất dự C1 của Spurs. Ngay sau đó, Hazard thông báo anh sẽ gia nhập nhà vô địch châu Âu.

⏱️ Joao Moutinho (2012): Chậm... vài giây!

Đây có lẽ là định nghĩa hoàn hảo nhất cho sự "đen đủi" của Tottenham. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, họ đã đạt thỏa thuận 24 triệu bảng với Porto cho Joao Moutinho. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha xác nhận anh đã ký vào hợp đồng và ngồi chờ.

Thế nhưng, ban lãnh đạo Spurs đã gửi giấy tờ cho ban tổ chức Premier League chậm chỉ... vài giây so với thời hạn cuối cùng. Thương vụ bị hủy bỏ, để lại một trong những nuối tiếc lớn nhất trong lịch sử CLB.

🤫 Morgan Gibbs-White (2025): "Bể kèo" vì... điều khoản bí mật

Một vụ việc kỳ lạ khác cũng vừa xảy ra ở kỳ chuyển nhượng năm nay. Spurs đã kích hoạt điều khoản giải phóng 60 triệu bảng của Gibbs-White. Nhưng Nottingham Forest đã đe dọa kiện, cho rằng điều khoản đó là bí mật và Spurs đã vi phạm bảo mật. Kết quả, thương vụ đình trệ và Gibbs-White ký hợp đồng mới với Forest.

😂 Jack Grealish (2018): Lời đề nghị "rẻ mạt" 3 triệu bảng

Khi Aston Villa gặp khó khăn tài chính ở giải hạng Nhất, Spurs đã ra một lời đề nghị bị xem là "nực cười": chỉ 3 triệu bảng cộng thêm cầu thủ trẻ Josh Onomah để đổi lấy Jack Grealish. Villa tất nhiên đã từ chối. Vài năm sau, Man City mua Grealish với giá 100 triệu bảng.

🔄 Saido Berahino (2015): Màn "lật kèo" đổi đời

Spurs đã theo đuổi Saido Berahino suốt mùa hè nhưng thất bại. Berahino tức giận, đăng đàn thề không bao giờ chơi cho West Brom nữa và sự nghiệp của anh lao dốc không phanh từ đó. Cay đắng cho Berahino, sau khi "bể kèo" với anh, Spurs đã chuyển hướng và ký hợp đồng với một người tên là... Son Heung Min.

😡 Morgan Schneiderlin (2014): Cuộc chiến tranh lạnh và dòng tweet giận dữ

Sau khi "cướp" được HLV Pochettino từ Southampton, Spurs muốn có luôn tiền vệ Morgan Schneiderlin. Tuy nhiên, Southampton đã quyết "chiến tranh lạnh", từ chối mọi đàm phán. Quá tức giận vì bị CLB ngăn cản, Schneiderlin đã đăng một dòng tweet giận dữ lên mạng xã hội, một hành động hiếm thấy thời bấy giờ.

Dòng tweet đầy tức giận của Schneiderlin

✉️ Rivaldo (2002): Lời từ chối bằng... một lá thư

Ở thời kỳ đầu của chủ tịch Daniel Levy, ông đã có một nỗ lực táo bạo để chiêu mộ huyền thoại Brazil Rivaldo. Dù thất bại (Rivaldo chọn AC Milan), nhưng Spurs đã nhận được một cử chỉ đầy đẳng cấp. Chính Rivaldo đã gửi một lá thư tay đến HLV Glenn Hoddle để giải thích lý do từ chối, một hành động hào hoa hiếm có trong thế giới bóng đá.