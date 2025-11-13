Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giới chủ MU duyệt chi gói cứu viện Amorim, Baleba - Gallagher chờ đổ bộ tháng 1

Tiền vệ trở thành vấn đề nhức nhối của MU kể từ đầu mùa giải 2025/26. "Quỷ đỏ" đang tính chuyện vá lỗ hổng ngay trong phiên chợ đông, không chờ đến hè 2026.

   

📰 MU nhắm tới ai ở hàng tiền vệ?

MU đang đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt cùng Liverpool, Chelsea và Man City để chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp thế giới vào mùa hè tới. "Quỷ đỏ" ưu tiên bổ sung một tiền vệ chơi ở vị trí "số 6" (khu vực trung tâm), nhưng cả ba đối thủ Premier League đều có khả năng chi nhiều tiền hơn trong thị trường chuyển nhượng.

MU ưu tiên mua tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

MU ưu tiên mua tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

MU đã tìm hiểu về Carlos Baleba (Brighton) và Conor Gallagher (Atletico Madrid) vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, họ không thể hoàn tất thương vụ sau khi đã chi 230 triệu bảng cho các tiền đạo Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, cùng thủ môn mới Senne Lammens.

💡 Những ngôi sao trẻ đang được theo dõi

Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Adam Wharton (Crystal Palace) sẽ được săn đón vào cuối mùa, trong khi các tuyển trạch viên "Quỷ đỏ" cũng đang để mắt tới tiền vệ Joao Gomes của Wolves.

MU muốn giảm quỹ lương – một lý do khiến họ e ngại gia hạn hợp đồng Casemiro với mức 375.000 bảng/tuần. Nhưng điều này có thể khiến đội chủ sân Old Trafford gặp bất lợi so với Man City, Liverpool và Chelsea.

⏱ Chiêu mộ cầu thủ trước World Cup

MU muốn ký hợp đồng với một tiền vệ mới trước World Cup để tránh giá chuyển nhượng tăng vọt nếu các cầu thủ tỏa sáng tại giải. Các phương án rẻ hơn, trẻ trung hơn cũng được cân nhắc.

Không loại trừ khả năng MU sẽ chủ động mua sắm cầu thủ ngay từ tháng 1. Theo tiết lộ, tập đoàn INEOS đang làm việc với CLB Atletico Madrid để hỏi mượn tiền vệ Conor Gallagher kèm điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu bảng vào cuối mùa, trong trường hợp Gallagher chơi tốt. Tiền vệ 25 tuổi này muốn ra sân nhiều hơn trước thềm World Cup, nhưng anh không được HLV Diego Simeone tạo điều kiện.

Gallagher nhiều khả năng gia nhập MU trong tháng 1

Gallagher nhiều khả năng gia nhập MU trong tháng 1

⚡ Cơ hội cho Kobbie Mainoo rời đi

Một thương vụ trong phiên chợ đông có thể mở ra cơ hội để Kobbie Mainoo tìm được bến đỗ ưng ý. Ngôi sao người Anh vẫn muốn ra đi theo dạng cho mượn sau khi yêu cầu gia nhập Napoli mùa hè vừa qua bị từ chối.

HLV Ruben Amorim không muốn mất bất kỳ cầu thủ nào vì đội hình chưa đủ dày. Nhưng Mainoo chỉ đá chính 1 trận mùa này và muốn cải thiện cơ hội khoác áo tuyển Anh như Gallagher.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

13/11/2025 18:21 PM (GMT+7)
