MU đạt thỏa thuận cá nhân với Martinez, Aston Villa có động thái "trả đũa"

🔁 MU đạt thỏa thuận cá nhân với Emiliano Martínez

MU đã có động thái mới trong việc chiêu mộ thủ môn Emiliano Martínez từ Aston Villa, và theo nhà báo Fabrizio Romano, đôi bên đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Đây là lần thứ 2 "Quỷ đỏ" tiếp cận cầu thủ người Argentina sau khi từng thất bại với đề nghị hỏi mượn trước đó.

Martinez từng vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ Aston Villa vào cuối mùa giải trước, làm dấy lên đồn đoán về khả năng rời đội bóng. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại và ra sân trong trận thua 0-1 trước Brentford gần đây, sau khi vắng mặt ở vòng mở màn do án treo giò.

MU quyết chiêu mộ Martinez

Dù còn hợp đồng tới năm 2028, ESPN từng tiết lộ rằng Martínez "rất khao khát" khoác áo MU và trở thành thủ môn số 1 tại sân Old Trafford. Về phía "Quỷ đỏ", họ cũng chuẩn bị lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng nhằm thuyết phục Aston Villa nhả người.

🧤 Khủng hoảng thủ môn thúc đẩy MU hành động

Phong độ kém cỏi của các thủ môn hiện tại là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo MU buộc phải tìm phương án thay thế. Altay Bayindir liên tục gây thất vọng, trong khi Andre Onana đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại sốc trước Grimsby tại League Cup.

HLV Ruben Amorim cần cái tên đáng tin cậy trấn giữ khung thành để ổn định đội hình. Chính vì vậy, bên cạnh việc đàm phán với Aston Villa về Martínez, MU còn theo đuổi Senne Lammens – thủ môn trẻ của Royal Antwerp, trong một kế hoạch nhân sự khẩn cấp trước thời điểm đóng cửa chuyển nhượng.

🔍 MU theo sát Senne Lammens

MU đã có những cuộc đàm phán kéo dài với CLB Royal Antwerp để chiêu mộ Senne Lammens. Thủ môn 21 tuổi đã bắt chính 4 trận đầu mùa nhưng bị loại khỏi danh sách thi đấu của CLB Bỉ ở trận gần nhất – động thái cho thấy thương vụ có thể tiến gần giai đoạn cuối.

MU được cho là đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng và nếu mọi chuyện thuận lợi, Lammens có thể bay sang Manchester kiểm tra y tế trong ngày hôm nay. Đây được xem là phương án bổ sung tiềm năng bên cạnh Martínez, giúp đội hình có chiều sâu hơn cho các mặt trận.

Tương lai của Senne Lammens, Martinez phụ thuộc vào động thái từ MU và Aston Villa

⚠️ Aston Villa bất ngờ chen chân vào thương vụ Lammens

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Aston Villa cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Senne Lammens. Theo thông tin từ Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park xem Lammens như sự thay thế lý tưởng nếu Martinez gia nhập... MU. Họ đã gửi đề nghị chính thức tới Royal Antwerp, động thái thể hiện sự nghiêm túc theo đuổi thủ môn người Bỉ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Việc cả Aston Villa lẫn MU đều hoạt động tích cực đang tạo ra "domino chuyển nhượng" vô cùng thú vị. Nếu MU thực sự chiêu mộ Martínez, Aston Villa gần như chắc chắn cần một người thay thế, và Lammens là cái tên được ưu tiên.

Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, khả năng xảy ra những thương vụ "bom tấn" hoàn toàn có thể xuất hiện phút chót. Cuộc cạnh tranh ở vị trí "người gác đền" mùa này cũng hứa hẹn sẽ rất khốc liệt, không chỉ trên sân cỏ mà ngay từ bàn đàm phán.