CHÍNH THỨC: Liverpool đón Isak giá 125 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng

💰Thương vụ kỷ lục trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng

Sau nhiều ngày căng thẳng, thương vụ đình đám cuối cùng cũng khép lại. Liverpool đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Isak với mức phí 125 triệu bảng. Thỏa thuận này đã chính thức phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh, vượt qua mức 115 triệu bảng mà Chelsea từng trả cho Brighton để sở hữu Moises Caicedo vào mùa hè 2023.

Isak đã gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng phiên chợ hè

Newcastle xác nhận sự ra đi của Isak bằng thông báo ngắn gọn: “Newcastle có thể xác nhận việc bán tiền đạo Alexander Isak cho Liverpool với khoản phí kỷ lục tại Anh. Tiền đạo người Thụy Điển gia nhập Newcastle từ Real Sociedad năm 2022 và đã ra sân 109 trận trên mọi đấu trường”.

Tại Liverpool, Isak sẽ khoác áo số 9 và ký hợp đồng có thời hạn 6 năm. Bản hợp đồng này nâng tổng chi tiêu của Liverpool trong mùa hè lên 446 triệu bảng, trong khi doanh thu từ bán cầu thủ đạt 228 triệu bảng.

Phát biểu trong ngày ra mắt, Isak không giấu được sự phấn khích: “Đó là hành trình dài để đến được đây, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành một phần của đội bóng, của CLB và tất cả những gì nó đại diện. Tôi tự hào và nóng lòng được bắt đầu”.

Tiền đạo người Thụy Điển nói thêm: “Tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến, rất nhiều để cải thiện. Tôi là tiền đạo, nhiệm vụ chính là ghi bàn, nhưng tôi luôn muốn đóng góp nhiều hơn thế cho tập thể. Tôi muốn giành tất cả các danh hiệu, đơn giản là vậy”.

🎯Liverpool đã chốt thương vụ Isak như thế nào?

Đầu tháng 8, Liverpool từng đưa ra lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng kèm các điều khoản bổ sung, nhưng Newcastle ngay lập tức từ chối khi chưa đạt được các điều kiện mong muốn.

Thống kê của Isak ở Ngoại hạng Anh 2024/25 Hạng mục Giá trị Hạng cá nhân Bàn thắng 23 2 Bàn thắng kỳ vọng 20,42 3 Cú sút trúng đích 46 4 Chạm bóng trong vòng cấm đối phương 211 2 Kiến tạo 6 27

Dù ban đầu “Chích chòe” khẳng định chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận đủ 150 triệu bảng, quan điểm này dần thay đổi trong những tuần gần đây. Isak bày tỏ mong muốn ra đi, vắng mặt ở các trận mở màn mùa giải và thẳng thắn tuyên bố: “Mối quan hệ này không thể tiếp tục”.

Mùa trước, Isak ghi 23 bàn ở Ngoại hạng Anh cho Newcastle và đặc biệt tỏa sáng tại Wembley, khi lập công giúp đội bóng đánh bại chính Liverpool ở chung kết League Cup, qua đó chấm dứt 70 năm chờ đợi một danh hiệu quốc nội.

Gia nhập Newcastle từ Real Sociedad vào tháng 8/2022 với giá 63 triệu bảng, Isak đã để lại dấu ấn với 62 bàn sau 109 trận.

Để thay thế chân sút người Thụy Điển, Newcastle đã chi khoảng 119 triệu bảng mang về Nick Woltemade (từ Stuttgart) và Yoane Wissa (từ Brentford).