Alcaraz nói thẳng về việc kêu lịch thi đấu quá tải nhưng vẫn chăm đi giao hữu kiếm tiền

Năm 2025, Carlos Alcaraz khép lại mùa giải với vị trí số 1 thế giới cùng tám danh hiệu, nhưng tranh cãi bùng lên ngay khi anh nhận lời chơi… ba trận giao hữu trong thời gian nghỉ. Người hâm mộ đặt câu hỏi, đã than lịch thi đấu ATP quá tải, sao vẫn “cày” thêm giao hữu kiếm tiền?

Câu chuyện tưởng mâu thuẫn này thực ra phức tạp hơn nhiều và chính Alcaraz đã đưa ra lời giải thích thuyết phục.

Alcaraz lên tiếng khi nhận nhiều chỉ trích

💼 Lịch giao hữu dày đặc: kiếm tiền hay… tự làm khó mình?

Chỉ vài tuần sau khi rút khỏi Davis Cup vì chấn thương gặp trong trận thua Sinner ở ATP Finals, Alcaraz bất ngờ công bố lịch giao hữu dày đặc, tới đây anh sẽ gặp Frances Tiafoe tại New Jersey, chơi trận biểu diễn với tài năng trẻ Joao Fonseca ở Miami. Đánh đôi nam nữ cùng Jessica Pegula và Amanda Anisimova và đặc biệt là trận giao hữu “hâm nóng Australian Open” với Jannik Sinner tại Hàn Quốc.

Lịch này khiến nhiều fan chỉ trích anh “vừa kêu quá tải, vừa miệt mài đi kiếm tiền”. Cựu số 1 thế giới Jimmy Connors còn công khai mỉa mai: “Cuối năm xem Alcaraz đánh bao nhiêu trận biểu diễn. Mùa này đúng là mùa làm tiền. Kiếm từng đó rồi mà chưa đủ sao?”.

Áp lực dư luận tăng mạnh vì Alcaraz chính là một trong những người lên tiếng mạnh nhất đòi ATP cải tổ lịch thi đấu vì quá khắc nghiệt.

🗣️ Alcaraz phản pháo: Giao hữu chỉ là… một buổi tập công khai

Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha cho rằng các chỉ trích này vô lý. Trong cuộc phỏng vấn với AP, Alcaraz khẳng định: “Tôi hiểu vì sao mọi người thắc mắc. Nhưng giao hữu khác hoàn toàn thi đấu chính thức. Ở giải ATP, bạn phải căng mình suốt một tuần rưỡi. Giao hữu chỉ là một ngày, tập ít, đánh một trận, không căng thẳng”.

Alcaraz còn bật mí điều mà nhiều người không biết, anh dùng các trận biểu diễn như… phòng thí nghiệm chiến thuật.

“Giao hữu có thể vui vẻ, show diễn, nhưng cũng có thể cực nghiêm túc. Tôi thường dùng để thử chiến thuật, thử những thứ chưa kịp áp dụng trong mùa giải", Alcaraz cho biết.

Với Alcaraz, tận hưởng niềm vui khi đánh bóng chính là chìa khóa: “Khi tôi vui, tôi chơi hay nhất. Giao hữu giúp tôi giữ cảm giác đó".

Alcaraz thậm chí còn không chơi nhiều giải như Zverev (bên phải)

📊 Thực tế bất ngờ: Alcaraz không hề thi đấu nhiều bằng các tay vợt khác

Tranh cãi càng thú vị nếu đặt con số thống kê lên bàn. Trong năm 2025, Alcaraz chơi 19 giải, ít hơn Alexander Zverev (người chơi 24 giải), Taylor Fritz (23 giải), Auger-Aliassime (28), thậm chí kém xa Darderi (35). Tổng 80 trận của "Carlitos" vẫn dưới mức của không ít tay vợt top 20 những năm trước.

Nếu so với Djokovic ở tuổi 38 (18 giải) hoặc Sinner (18 giải), lịch của Alcaraz không hề bất thường, nhưng vì anh tiến sâu hầu hết các giải nên tổng số trận vẫn nặng.

⚖️ Thực chất mâu thuẫn ở đâu?

ATP Tour quá tải vì kéo dài gần 11 tháng, tính điểm dồn dập, bắt buộc phải bảo vệ thứ hạng. Trong khi các trận giao hữu chỉ một ngày, không đòi hỏi thể lực, lại mang tới lợi ích kinh tế, duy trì cảm giác bóng.

Trong mắt Alcaraz, hai điều không hề mâu thuẫn. Anh phản đối lịch ATP khắc nghiệt, chứ không phản đối việc đánh thêm vài trận “nhẹ nhàng, có kiểm soát” ngoài mùa.