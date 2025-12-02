Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga)

Laliga | 3h, 3/12 | Nou Camp Barcelona 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Garcia Balde Martin Cubarsi Kounde Olmo De Jong Pedri Raphinha Lewandowski Yamal Điểm Oblak Molina Gimenez Hancko Ruggeri Simeone Barrios Koke Baena Alvarez Sorloth Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, Olmo, De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Yamal Oblak, Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, Sorloth

Phong độ của hai đội đều đang rất tốt

Bước vào trận đấu này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 34 điểm sau 14 vòng. Họ có 11 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận. Thầy trò Hansi Flick đang thắng 4 vòng gần nhất và vẫn đang bất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng đang có phong độ rất tốt. Atletico Madrid đang thắng 6 vòng liên tiếp qua đó nhảy lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Atletico Madrid chỉ còn kém Barcelona đúng 3 điểm.

Thống kê đáng quên của Atletico Madrid

Theo thống kê từ ESPN, lần cuối Atletico Madrid thắng được Barcelona trên sân Nou Camp đã cách đây 19 năm. Thực tế, Atletico mới chỉ thắng được 2 lần khi đá với vị thế đội khách trước Barcelona kể từ đó tới nay. Một lần là năm ngoái, còn một lần nữa là tại Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 được tổ chức tại Saudi Arabia.