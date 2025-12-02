Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga)
(3h, 3/12, đá sớm vòng 19 La Liga) Barcelona và Atletico Madrid chắc chắn sẽ đem tới trận cầu rực lửa cho khán giả có mặt tại sân Nou Camp.
Laliga | 3h, 3/12 | Nou Camp
Điểm
Garcia
Balde
Martin
Cubarsi
Kounde
Olmo
De Jong
Pedri
Raphinha
Lewandowski
Yamal
Điểm
Oblak
Molina
Gimenez
Hancko
Ruggeri
Simeone
Barrios
Koke
Baena
Alvarez
Sorloth
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ của hai đội đều đang rất tốt
Bước vào trận đấu này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 34 điểm sau 14 vòng. Họ có 11 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận. Thầy trò Hansi Flick đang thắng 4 vòng gần nhất và vẫn đang bất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng đang có phong độ rất tốt. Atletico Madrid đang thắng 6 vòng liên tiếp qua đó nhảy lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Atletico Madrid chỉ còn kém Barcelona đúng 3 điểm.
Thống kê đáng quên của Atletico Madrid
Theo thống kê từ ESPN, lần cuối Atletico Madrid thắng được Barcelona trên sân Nou Camp đã cách đây 19 năm. Thực tế, Atletico mới chỉ thắng được 2 lần khi đá với vị thế đội khách trước Barcelona kể từ đó tới nay. Một lần là năm ngoái, còn một lần nữa là tại Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 được tổ chức tại Saudi Arabia.
Khi Raphinha tìm lại phong độ đỉnh cao và sẵn sàng tái hiện hình ảnh "tam tấu hủy diệt" với Yamal và Lewandowski, Rashford có lẽ nên sẵn sàng cho viễn...
