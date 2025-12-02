Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona La liga 2025-26

(3h, 3/12, đá sớm vòng 19 La Liga) Barcelona và Atletico Madrid chắc chắn sẽ đem tới trận cầu rực lửa cho khán giả có mặt tại sân Nou Camp.

  

Laliga | 3h, 3/12 | Nou Camp

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga) - 1
Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, Olmo, De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Yamal
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Atletico Madrid: Bước ngoặt đua vô địch (La Liga) - 1
Oblak, Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, Sorloth

Phong độ của hai đội đều đang rất tốt

Bước vào trận đấu này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 34 điểm sau 14 vòng. Họ có 11 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận. Thầy trò Hansi Flick đang thắng 4 vòng gần nhất và vẫn đang bất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng đang có phong độ rất tốt. Atletico Madrid đang thắng 6 vòng liên tiếp qua đó nhảy lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Atletico Madrid chỉ còn kém Barcelona đúng 3 điểm.

Thống kê đáng quên của Atletico Madrid

Theo thống kê từ ESPN, lần cuối Atletico Madrid thắng được Barcelona trên sân Nou Camp đã cách đây 19 năm. Thực tế, Atletico mới chỉ thắng được 2 lần khi đá với vị thế đội khách trước Barcelona kể từ đó tới nay. Một lần là năm ngoái, còn một lần nữa là tại Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 được tổ chức tại Saudi Arabia.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Rashford hóa người thừa vì tam tấu của Barca tái hợp, MU dễ mất 920 tỷ đồng
Rashford hóa người thừa vì tam tấu của Barca tái hợp, MU dễ mất 920 tỷ đồng

Khi Raphinha tìm lại phong độ đỉnh cao và sẵn sàng tái hiện hình ảnh "tam tấu hủy diệt" với Yamal và Lewandowski, Rashford có lẽ nên sẵn sàng cho viễn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 18:22 PM (GMT+7)
