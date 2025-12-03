SEA Games 33 mở màn hôm nay: Chủ tịch CLB Leicester tranh tài, chờ tin vui U22 Việt Nam

SEA Games 33 tới 9/12 mới khai mạc nhưng hôm nay (3/12) sẽ có 2 môn mở màn thể thao Đông Nam Á là polo và bóng đá nam. Hai bộ môn sẽ góp phần đánh dấu ngày tranh tài đầu tiên, làm nóng không khí trước khi các môn khác chính thức tranh tài từ ngày 9/12.

Tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City (đứng giữa) sẽ thi đấu polo SEA Games 33

🏇 Polo, môn thể thao thượng lưu với nhiều đội tuyển mạnh

Polo tại SEA Games 33 được tổ chức tại VS Sports Club & Siam Polo Park tại Samut Prakan, Thái Lan từ 3 đến 18/12. Giải gồm hai nội dung chính: 2-4 bàn thắng (tổng handicap (điểm trình VĐV - tương đương nghiệp dư) từ 2 đến 4) và 4-6 bàn thắng (tương đương chuyên nghiệp).

Có 5 đội góp mặt ở bảng 2-4 bàn gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines. Ở bảng 4-6 bàn, có 4 đội tranh tài là Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Brunei.

Điểm đáng chú ý là đội tuyển polo Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City đồng thời là vận động viên chuyên nghiệp với nhiều thành tích quốc tế. Đội tuyển Thái Lan đã được tập huấn chuyên sâu tại Argentina, quê hương của những tay chơi polo hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang về hai tấm huy chương vàng trong cả hai hạng mục.

Polo là môn chơi được đánh giá là quý tộc, Việt Nam không có đội tham dự

Về phía Việt Nam, chúng ta không tham dự polo SEA Games 33, đây vẫn là môn thể thao khá mới và còn hạn chế phát triển ở nước ta so với các nước khác trong khu vực.

Polo là môn thể thao đồng đội trên lưng ngựa với 2 đội, mỗi đội 4 người chơi dùng gậy dài đánh bóng gỗ hoặc nhựa vào khung thành đối phương để ghi bàn (mỗi bàn 1 điểm). Trận đấu chia thành 6-8 hiệp (chukker), mỗi hiệp 7 phút, nghỉ ngắn giữa hiệp và thay ngựa để giữ sức.

Bắt đầu bằng cú ném biên giữa sân, người chơi được chặn bóng, cản đối thủ nhưng cấm cắt mặt ngựa quá gần, đánh người/ngựa hay chơi nguy hiểm, vi phạm sẽ bị phạt đền hoặc truất quyền. Đội ghi nhiều bàn hơn thắng, đòi hỏi kỹ năng cưỡi ngựa, đánh bóng và phối hợp chiến thuật cao.

⚽ Khởi tranh 2 trận bóng đá nam

Ở bộ môn bóng đá nam, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18/12 tại hai địa điểm chính là Rajamangala Stadium (Bangkok) và 700th Anniversary Stadium (Chiang Mai). Giải đấu có 9 đội tuyển U22, chia làm 3 bảng, trong đó Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào.

Ngày 3/12, hai trận đấu đầu tiên mở màn được chờ đợi diễn ra gồm trận Lào - Việt Nam lúc 16h và trận Timor Leste - Thái Lan lúc 19h cùng ngày. Sự góp mặt của U22 Việt Nam đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt mục tiêu cao tại giải.

HLV Kim Sang Sik đã có những đánh giá tích cực về đối thủ Lào và nhấn mạnh quyết tâm của đội tuyển Việt Nam trong hành trình tranh huy chương. Với dàn tuyển thủ trẻ tài năng và khát vọng chinh phục, U22 Việt Nam là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.