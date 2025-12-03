Nóng nhất thể thao sáng 3/12: Nadal xác nhận sẽ đấu với Federer một lần nữa

Nadal xác nhận sẽ đấu với Federer một lần nữa

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ El Partidazo de Cope của Tây Ban Nha, Rafael Nadal xác nhận có thể trở lại sân quần vợt để đối đầu với Roger Federer một lần nữa. "Nếu trận đấu này diễn ra, tôi nghĩ lịch thi đấu sẽ phải rời xa một chút. Tôi đã chơi quần vợt khoảng 1 năm rồi nên tôi cần thời gian để chuẩn bị. Thực ra, tôi và Federer đã lên ý tưởng về cuộc đối đầu này nhưng còn rất mơ hồ".

Nadal và Federer

Raducanu dần quen với paparazzi

Chia sẻ mới đây, Raducanu cho biết từng rất sợ bị chụp lén nhưng hiện tại đã quen với paparazzi. "Có một lần tôi nhìn thấy bức ảnh chụp mnfh cùng hai bạn thân của tôi nhưng tôi không nhìn thấy người chụp. Điều đó khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi tự hỏi rằng vì sao tôi lại không thấy tay thợ ảnh và làm cách nào họ có thể chụp như vậy? Tuy nhiên, dần dần tôi không cảm thấy hoảng sợ nữa bởi ít ra, cũng có người làm "vệ sĩ" miễn phí cho mình".

Sao quyền Anh rao bán siêu xe

Võ sĩ người Anh, Chris Eubank Jr vừa quyết định rao bán chiếc siêu xe McLaren 720S màu đỏ đời 2018 của mình với mức giá gây sốc 525.000 bảng Anh. Sự việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi võ sĩ người Anh phải chịu thất bại đau đớn trước đối thủ lâu năm Conor Benn. Trước đó, Eubank bị phạt 375.000 bảng vì không đảm bảo cân nặng trước cuộc đối đầu với Conor Benn.

Hoa khôi bóng chuyền Thanh Thúy cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Mới đây, hai vận động viên sẽ đảm nhiệm trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 đã được công bố. Cụ thể, phụ công bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate và Lê Minh Thuận là những người được chọn.

Phụ công Lê Thanh Thúy

Phụ công xinh đẹp Lê Thanh Thúy là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, từng góp mặt tại 2 kỳ SEA Games năm 2015 và năm 2017. Cô đã góp phần quan trọng để bóng chuyền Việt Nam giành HCB tại SEA Games 2015 và HCĐ năm 2017.

Bên cạnh đó, cô cũng ghi dấu tại các đấu trường quốc tế như chức vô địch AVC Nations Cup 2025, á quân VTV Cup và SEA V-League 2025 (chặng 1), vô địch chặng 2 SEA V-League và tham dự giải Vô địch thế giới cùng năm.

Trong khi đó, võ sĩ Lê Minh Thuận – đội trưởng đội tuyển karate quốc gia – là một trong những gương mặt kỳ cựu và mẫu mực của làng võ Việt. Anh từng giành HCV tại SEA Games 29 năm 2017 và được Ban huấn luyện đánh giá là võ sĩ có chuyên môn cao, là đàn anh gương mẫu, có ảnh hưởng tích cực tới thế hệ trẻ.

Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/12 tại Bangkok (Thái Lan. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 7/12. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc.