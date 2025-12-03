Nữ thần trượt băng Malaysia cực xinh đẹp, hứa hẹn gây bão ở SEA Games 2025

Người đẹp thể thao Malaysia

Với hai tấm huy chương vàng SEA Games và hành trình gian khổ tập luyện tại Hàn Quốc, Ashley Chin (27 tuổi) trở thành niềm tự hào của thể thao Malaysia và là biểu tượng xinh đẹp, mạnh mẽ trên đường băng tốc độ.

Ashley Chin sở hữu nhan sắc nổi bật

Ashley bắt đầu trượt băng từ năm 2009 và đã trở thành người tiên phong mở lối cho môn thể thao mùa đông còn khá mới lạ tại Malaysia. Không như trượt băng nghệ thuật uyển chuyển, môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn mà Ashley theo đuổi mang đậm tính cạnh tranh, quyết đoán và tốc độ cao, được cô ví như “giải F1 trên băng”.

Thách thức lớn nhất với Ashley là điều kiện tập luyện hạn chế tại Malaysia khi số lượng sân băng rất ít. Cô thường phải tập luyện tại trung tâm thương mại Sunway Pyramid chỉ một lần mỗi tuần.

Muốn vươn lên đỉnh cao, Ashley quyết định sang Hàn Quốc, nơi có hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp bậc nhất thế giới, nhận thử thách tập luyện khắc nghiệt đến mức giống như trại huấn luyện quân sự trên băng trong suốt 4 năm với hơn 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần.

Những cố gắng không mệt mỏi đó đã giúp Ashley liên tiếp tỏa sáng ở các giải đấu quốc tế, đặc biệt là giành HCV SEA Games 2017 trên sân nhà ở nội dung tiếp sức.

Tuy nhiên, con đường của cô cũng không ít chông gai, từng phải trải qua ca chấn thương nghiêm trọng gãy mắt cá chân ngay trước Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018, song nhờ sự nỗ lực và động viên của gia đình, cô đã vượt qua để trở lại đường băng.

Người đẹp truyền cảm hứng

Ngoài sự nghiệp thể thao, Ashley còn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo và hoạt động xã hội. Cô làm việc tại công ty gia đình, đồng thời tham gia quản lý quỹ phi lợi nhuận Sambong Future Foundation giúp đỡ học sinh khó khăn.

Ashley đã kết hôn

Trên mạng xã hội, cô có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram, thu hút bởi phong cách trẻ trung, năng động và quyến rũ. Mới đây, cô đã tổ chức đám cưới trong không gian sân băng cùng hôn phu Koi Hann You, một khoảnh khắc đặc biệt đánh dấu sự cân bằng giữa đam mê và cuộc sống riêng.

Hiện tại, Ashley tập trung tối đa chuẩn bị cho SEA Games 2025 tại Thái Lan. Với thể lực và tinh thần sẵn sàng, cô hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về những chiến tích vàng cho Malaysia.

Những hình ảnh đẹp của VĐV 27 tuổi thông qua trang cá nhân